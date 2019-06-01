شركة التدقيق الكبرى "إرنست ويونغ" تجعل حل معاملات إيثريوم الخاص مفتوح المصدر

تام شمس - السبت 1 يونيو 2019 03:54 صباحاً - أتاحت شركة "إرنست ويونغ" (EY)، وهي إحدى شركات التدقيق الأربعة الكبار، التعليمات البرمجية لحل المعاملات الخاص بها نايتفول إيثريوم (ETH) ليصبح مفتوح المصدر وألقته على غيت هاب يوم ٣١ مايو.

ويوضح ملف معلومات الموجود في مستودع غيت هاب" وظيفة البرنامج المعني:

"يتكامل نايتفول مع مجموعة من العقود الذكية والخدمات المصغرة، ومجموعة أدوات ZoKrates zk-snark، لتمكين التعامل مع التوكنات التي تتبع معيار ERC-٢٠ وERC-٧٢١ على سلسلة بلوكتشين لإيثريوم مع خصوصية كاملة." Advertisements

وفي نفس الملف، تدعي "إرنست ويونغ" أنها قررت إصدار بحثها على أمل الإسراع في اعتماد قيود عامة. ومع ذلك، فإن الإصدار "ليس المقصود منه أن يكون تطبيقًا جاهزًا للإنتاج ولا نوصي باستخدامه على هذا النحو." بدلاً من ذلك، تحذر الورقة:

"إنه حل تجريبي وما زال يجري تطويره بنشاط."

وفي أبريل، أصدرت "إرنست ويونغ" أيضًا تطورين جديدين لبلوكتشين، إصدارًا جديدًا من محلل بلوكتشين الخاص بها وبروتوكول غير قائم على المعرفة.