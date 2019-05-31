سعر البيتكوين ينخفض إلى قرب منطقة الـ 8000 بعد ملامسة الـ 9000 فهل كان نمط إختراق مزيف ؟!

في خبر مهم لمتابعي سوق البيتكوين و العملات الرقمية ، في غضون دقائق انخفض سعر عملة البيتكوين في السوق من مستوى 9000 دولار إلى 8200 دولار ، وانخفض حتى إلى ما يصل إلى 8000 دولار في سعر منصة Bitstamp اليوم 31 مايو ، وذلك بعد أن كان ، وصل سعر البيتكوين لفترة وجيزة إلى مستوى 9000 دولار في وقت سابق من اليوم ، محققًا ارتفاعًا جديدًا لعام 2019 في انتعاش قوي من منطقة 8500 دولار تقريبا.

في هذا الخصوص نشر موقع CCN تقريرا مفصلا ننقله إليكم في الخليج 365 الإخباري.

انخفض سعر عملة البيتكوين لفترة وجيزة إلى منطقة 8000 دولار في سعر منصة Bitstamp ، وهو منصة تداول للعملات الرقمية أوروبية منظمة خاضعة للقوانين بشكل صارم (المصدر: cryptowat.ch)

يعتبر المحللون الفنيون للسوق عمومًا أن ذلك الارتفاع المفاجئ في سعر عملة البيتكوين وإغراقه المفاجئ- إنزال السعر- يمثلان حالة اختراق مزيف fake out breakout مدعوم بعمليات تصفية صفقات العقود المفتوحة على منصة تداول العقود الآجلة في BitMEX.

على الرغم من أن الانخفاض الحاد في سعر عملة البيتكوين بوتيرة انخفض بها بمجرد وصوله إلى 9000 دولار فلقد كان الأمر غير متوقع إلى حد كبير من قبل العديد من المتداولين ، كما قال المحلل الفني في سوق العملات الرقمية السيد “جوش راجر” ، فإن ذلك الاتجاه يشبه نمط classic fakeout pattern – الإختراق الكاذب الكلاسيكي.

ونشر المحلل جوش راجر تغريدة على حسابه في موقع تويتر نستعرضها معكم في الأسفل :

البيتكوين BTC – إنه ليس شكلا مثاليًا ولكنه يشبه المسألة بالنسبة لي.

إختراق كاذب Fake-out أعلى منطقة المقاومة قبل البيع وإنزال السعر – إنه لأمر كلاسيكي.

وفي هذا الخصوص شرح السيد “جيمس تشن” ، مدير قسم التداول في شركة Investopedia ورئيس قسم الأبحاث السابق في شركة Gain Capital ليصف نمط الإختراق المزيف هذا على النحو التالي:

Fakeout ” الإختراق المزيف” هو مصطلح يستخدم في إسلوب التحليل الفني للإشارة إلى موقف يدخل فيه المتداول في صفقة تحسبا لإشارة الصفقة أو حركة السعر في المستقبل ، ولكن تلك الإشارة أو الحركة لا تتطور أبدًا بل يتحرك سعر الأصل في الاتجاه المعاكس.

وأشارت مؤشرات التحليل الفني Technical indicators إلى حدوث زخم مستدام لعملة البيتكوين على المدى القريب ولكن مع حدوث عمليات بيع مفاجئة ، تمت تصفية أوامر عقود البيع على المكشوف Short و الشراء Long الموجودة في منصة BitMEX ، مما زاد من سرعة معدل تراجع سعر عملة البيتكوين وبقية سوق العملات الرقمية.

على المدى القصير ، أكد أحد المتداولين في سوق العملات الرقمية والمعروف لدى مجتمع الكريبتو تحت اسم “ماين” أنه من الأهمية بمكان بالنسبة لعملة البيتكوين الدفاع عن مستوى منطقة الدعم البالغ 8200 دولار.

تقلبات أسعار عملة البيتكوين تبدو جيدة وناشطة في أسبوع الـ rollercoaster week – حيث بلغ سعر البيتكوين لفترة وجيزة مستوى 9000 دولار قبل حدوث عمليات بيع ذهبت بالعملة إلى مستوى 8000 دولار في دقائق.| المصدر: Shutterstock.

وأضاف المتداول ” ماين ” : “إن مستوى سعر 8200 دولار هو المفتاح بالنسبة للحركة الصاعدة لعملة البيتكوين وإذا فقدت هذه المنطقة ، أعتقد أن سعر البيتكوين سينخفض أكثر من ذلك بكثير ، وكما ترون فقد كان ذلك المستوى مهم جدا لفترة من الوقت.

من المحتمل أن يكون هناك أوامر صفقات بيع على المكشوف “Short” ، لست متأكداً مما إذا كنا سنحصل على قمة أقر من مستوى 8700 دولار أو لا .

ولكن إذا استطعنا استعادة منطقة 8700 دولار مرة أخرى ، فأنت يمكنك أن تفكر في صفقة شراء Long “ هذا ونظرًا لحالة التذبذب الشديد في سعر عملة البيتكوين في الأسابيع الأخيرة ، اقترح العديد من المتداولين أن يظلوا مؤمنين في الاتجاه الصعودي على مستوى الاقتصاد الكلي Macro Level ، ولكنهم لا يزالون غير واضحين بشأن الاتجاه قصير الأجل للعملة الرقمية المهيمنة على السوق – البيتكوين- . انخفضت القيمة السوقية التقديرية الإجمالية Total Market Cap لسوق العملات الرقمية ككل بنحو 20 مليار دولار بين عشية وضحاها (المصدر: coinmarketcap.com) Advertisements واستنادًا إلى المؤشرات الفنية ، يتوقع المتداولون سعر البيتكوين الذي يظهر علامات على الانتعاش إذا ظل أعلى من مستوى 8200 دولار بقوة ، مع إضافة حجم سيولة تداولية كبير نسبيًا. حيث قال متداول آخر في السوق :

“أنا لست ذكيا بما فيه الكفاية لمعرفة ما يحدث بعد ذلك ، لكنني ذكي بما فيه الكفاية لمعرفة أنني لا أعرف ، ما زلت مع الإتجاه الصعودي على المستوى الـكلي Macro بشكل كبير – نحن رسميًا في سوق صعودي ، لو نظرنا للأمر من النطاق الواسع ، أنا أفضّل القيام بصفقات شراء Long أكثر من صفقات البيع على المكشوف Short من هذه المنطقة ، لكن ليس هنا ، ليس الآن .. سأكون صبورًا وانتظر”. وفي نفس الإطار نشر حساب Satoshi Flipper على موقع تويتر تغريدة جاء فيها : “هل هذا يبدو وكأنه حركة سعر لعملة البيتكوين تتجه إلى مستوى 7 آلاف دولار؟

هذا هو السبب في أنه من غير المجدي عادة وضع تنبؤات ، تعمل محفظتي بشكل أفضل عندما أتفاعل مع الامور بدلاً من محاولة التنبؤ بها بحماقة.

نصفك غداً سوف يقوم بحذف تحليلاتك ومخططاتك .. إعتمد على ذلك. بعد تراجع سعر عملة البيتكوين ، سجلت أصول العملات الرقمية الرئيسية من أمثال عملات Ethereum و XRP و Bitcoin Cash و EOS و Litecoin و عملة Binance Coin انخفاضًا متوسطًا بحوالي ثمانية إلى تسعة بالمائة في مقابل الدولار الأمريكي. من ناحية التحليل الأساسي يبقى الأمر جيدا وفقًا للباحث في مجال العملات الرقمية السيد “كيفن روك” ، حققت صعوبة التعدين mining difficulty في شبكة بلوكتشين البيتكوين أعلى مستوى لها على الإطلاق في هذا الأسبوع ، مما يشير إلى أن ربحية تعدين عملة البيتكوين في ارتفاع. ونشر Kevin Rooke على حسابه في موقع تويتر تغريدة جاء فيها :

لقد وصلت صعوبة تعدين البيتكوين إلى أعلى مستوى على الإطلاق ، الشبكة تبدو أقوى من أي وقت مضى. في أواخر عام 2018 ، كان المعدنون في شبكة البلوكتشين يقومون بتعدين البيتكوين بخسارة حيث انخفض سعر عملة البيتكوين إلى ما دوننقطة التعادل أقل من سعر 3550 دولار.

وفي شهر ديسمبر الماضي ، انخفض سعر عملة البيتكوين إلى حوالي 3،150 دولارًا ، مما ترك المعدنين في الشبكة في موقف صعب “و في هذا الخصوص قال محلل الأسواق العالمية السيد “أليكس كروغر في ذلك الوقت

هذا ويمكنك عزيزي القاريء الحصول على مخطط أسعار البيتكوين مقابل الدولار الأمريكي في الوقت الفعلي عبر النقر هنا

والآن عزيزي القاريء ، في ظل إستعراضك للوضع الراهن ..ما هي توقعاتك لمستقبل البيتكوين والعملات الرقمية في الفترة القادمة ، وكم تتوقع أن يصل سعر عملة البيتكوين في نهاية عام 2019 وعام 2020 ؟ ، دعنا نستمع لصوتك في صندوق التعليقات أسفل المقال .

المصدر :CCN.com

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