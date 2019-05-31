تعدين البيتكوين والأرباح التي يمكن تحقيقها

ظهر في السنوات القليلة الماضية مفهوم العملات الرقمية، التي شغلت حيزاً كبيراً من تفكير المهتمين بها؛ نظراً لكونها بديلاً مستقبلياً للعملات المعدنية في عمليات البيع والشراء بحسب ما يقوله خبراء الاقتصاد. وعن البيتكوين؛ فهي أحد أهم العملات الرقمية التي شاع استخدامها ولوحظ إقبالاً كبيراً على شرائها في مختلف دول العالم، خاصة وأنها تشبه بقيمتها مناجم الذهب المكتشفة والتي بات البحث عنها أمراً صعب المنال!..

عند الحديث عن البيتكوين؛ فلا بدّ من الحديث عن تعدينه!..

يُعرف تعدين البيتكوين بعملية البحث عن هذه العملية وتعدينها بواسطة جهاز الكمبيوتر الخاص بك، وتعتبر هذه العملية؛ عملية إضافة المعاملات إلى السجل العام لمعاملات البلوكشين، وهي سلسلة من الكتل الفردية. وبمعنى آخر هي عملية حل معادلات رياضية معقدة بواسطة حواسيب ذات قدرة عالية.

طرق تعدين البيتكوين

حتى يبدأ مشوارك في تحقيق الأرباح من وراء تعدين عملة البيتكوين لا بدّ وأن تتعرّف على الطريق الأفضل من أجل ذلك؛ فحين نقوم أن العملية تبدأ من جهازك الخاص؛ فإننا لا نقصد هاتفك المحمول من أحدث موديلات وإصدارات ايفون أو سامسونج أو هواوي أو غيره من الأجهزة اللوحية.

الطريقة الأولى

تتلخص هذه الطريقة بضرورة امتلاك جهاز كمبيوتر بمواصفات معينة، وتحديداً وجود مفتاح اسمه “USB Asic Miner”، ومعالج نوع “SHA256” بسرعة 336MH/s؛ يمكنك أن تجده معروضاً للبيع على مواقع الإعلانات المبوبة مثل

السوق المفتوح وغيره.

بإمكانك في هذه الطريقة إضافة سرعة أُخرى لمعالج كمبيوترك من خلال دمج عدة مفاتيح بمدخل اليو إس بي “USB”، لكن يوجد تقنية USB HUBتمكّنك من ربط المفاتيح من خلال جهاز آخر يعمل على توحيد البيانات المُعالجة، الصادرة والواردة، ويُطلق عليه إسم “Raspberry Biminer”.

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الطريقة الثانية

يتعيّن عليك في هذه الطريقة شراء جهاز مختص في تعدين البيتكوين مثل؛ جهاز Bitcoin Miners ASIC، والذي بدوره يقوم بمعالجة البيانات بسرعة عالية جداً خلال ثانية واحدة، مع إمكانية مضاعفة السرعة من خلال إضافة مفاتيح اليو إس بي التي تحمل نفس إسم هذا الجهاز.

العيب الوحيد في هذه الطريقة هو مقدار إستهلاك الكهرباء العالي جداً.

الطريقة الثالثة

يجب شراء سيرفر خاص بك في هذه الطريقة؛ بحيث يقوم بتقديم الخدمات الافتراضية السرية، ويأتي بحسب العروض التي يمكنك أن تجدها على العديد من مواقع البيع والشراء عبر الإنترنت؛ مع مزايا وأنظمة تشغيل مميزة وبأسعار مناسبة. بعد ذلك تقوم ببعض العمليات الحسابية للتعرّف على هامش الربح الذي يمكنك أن تجنيه، خاصة وأن سعر البيتكوين قاب للتغيّر مقابل الدولار الأمريكي.

وبحسب آراء خبراء آخرين يوجد الآن مجموعة متنوعة من أفضل وأهم أجهزة تعدين العملات الرقمية المشفرة؛ مثل: PandaMiner B5 Plus، و Shark PRO، و Bitcoin Gold GPU Miner 2000H/s، وأخيراً جهاز Antminer D3، خاصة وأن استخدام الأجهزة الخاصة قد يؤدي إلى تلف أجزائها الرئيسية أو تعرضهاإلى عدد كبير من الفيروسات، التي يعد فيروس Trojan-Ransom.Win32.Linkup أخطرها؛ حيث يعمل على تغير عنوان الـ DNS الخاص بكمبيوترك وتحويله إلى روبوت تعدين.

من المؤكّد أن تعدين البيتكوين وتحقيق الأرباح من وراء هذه العملية لن يكون بهذه السهولة التي تتوقعها؛ بالرغم من وجود عدة طرق ذكرنا أفضلها سابقاً. ساتوشي ناكاموتو؛ مخترع البيتكوين، يقول أن أصعب مشكلة يمكن مواجهتها عند التعدين هي تخمين الإجابة الصحيحة للمعادلات الرياضية؛ ما يعني مواجهة كبيرة لمشكلة الضبط الذاتي لقوة التعدين المتراكمة، والتي تمتلكها الشبكة.

ناكاموتو ينصح المهتمين بهذه العملية بتشكيل مجموعات عمل صغيرة لا يغلبهم النعاس؛ حتى لا يفقدون السيطرة بعد ذلك ويكونوا عُرضة للخسارة.