كريج رايت يقدم ادعائات خطيرة ضد منصة Binance فهل ينجو بفعلته !

صرّح كريج رايت الذي يدّعي أنه ساتوشي ناكاتامو ، خلال حديثه في مؤتمر CoinGeek في تورنتو ، أن أموال المنصات المشهورة مثل Binance و Bitfenix و Tether كانت تستخدم فقط لتمويل العبودية و البغاء.

على الرغم من شدة هذه الادعاءات ، إلا أن الرئيس التنفيذي لمنصة Binance تشاوبينج زاو “CZ” لم يعطي أهمية للأمر ورفض إعطاء كريغ رايت الأضواء التي يبدو أنه يتوق إليها .

على الرغم من أن توجيه الاتهامات في كثير من الأحيان قد يكون مضراً لصاحبها ، إلا أن كريج رايت لا يبدو قلقًا للغاية بشأن التسبب في أضرار تشهير في تورونتو. حيث قال :

“في الوقت الحالي ، 30 ٪ من أموال Binance تموّل النساء في الدعارة و 30٪ من أموال Bitfenix and Tether تموّل العبودية … “

يبدو أن التعليقات لم يكن لها التأثير المرغوب حيث أنها لم تنال إهتمام الكثيرين و أخذ مؤسس منصة Binance ومديرها التنفيذي بالرد على الادعاءات على Twitter ، وكان رده عاديا حيث غرد قائلا :

ربما يكون الاهتمام هو ما يريده، سنتجاهل الأشياء الغبية ، ونركز على الأشياء المهمة. #

لدى كل من تشاوبينج زاو “CZ” و كريغ رايت Crigh” Wright” تاريخ معادي ، وذلك بعد أن قام رئيس منصة Binance بإلغاء عملة Bitcoin SV في إبريل الماضي من منصة Binance و سرعان ما تبعته المنصات الرئيسية الأخرى.

وبأقل من يومين ، تم القضاء على وجود عملة Bitcoin SV من العديد من أكبر المنصات تبادل العملات الرقمية وتشمل هذه منصة Kraken ، Shapeshift ، و Blockchain.com.

يجب أن تكون أكبر منصة للعملات الرقمية مثل Binance حذرة جدا لانها غير خاضعة للقانون الأمريكي علاوة على ذلك لديها سجل طويل من تضخيم أرقام حجم المنصة .

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لكن ما لم يستطع Crigh Wright من تقديم بعض الأدلة التي تدعم ادعاءاته الغريبة ، فمن الأفضل أن يبقى هادئًا ، وعلى الرغم من ادعائاته أنه ساتوشي منذ ما يقرب من خمس سنوات حتى الآن ، فإنه لم يثبت بعد أي دليل على أنه هو .

وعلى الرغم من زوبعة الجدل التي أثارها wright في الآونة الأخيرة ، إلا أن العملة المرتبطة به Bitcoin SV تواصل ارتفاعها في الحادي والعشرين من أيار (مايو) حيث تعرضت عملة BSV على ضخ (Pump) رفع السعر بنسبة 125٪ مباشرة بعد إعلان Wright عن تسجيله للعلامة التجارية لـ Bitcoin مع المسؤولين الأمريكيين بالطبع كما هو الحال مع رايت لم يكن الأمر كما أعلن عنه .

في وقت سابق من هذا الأسبوع ، تعرضت عملة BSV للضخ مرة أخرى بنسبة 67 ٪ بعد لقطة مضللة في أحد برامج وسائط العملات الرقمية الصينية حيث ادعت الأخبار المزيفة أن Bitcoin SV تم إعادة إدراجها على Binance ، بعد أن أثبت كريج رايت أنه كان Satoshi Nakamoto .

بحلول صباح يوم الجمعة ، في أعقاب تعليقات Wright وتراجع واسع النطاق في سوق العملات الرقمية ، فقدت عملة BSV عن 29 ٪ من قيمتها و انخفضت وحدة واحدة من BSV من 250.38 دولار إلى 177.06 دولار في ما يزيد قليلا عن 24 ساعة.

المصدر :CCN.COM

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