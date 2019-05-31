الجامعة الأيرلندية تقدم درجة ماجستير بلوكتشين بعد شراكة جديدة

تام شمس - الجمعة 31 مايو 2019 06:03 صباحاً - عقدت جامعة دبلن سيتي شراكة مع شبكة الشركة التكنولوجية الأيرلندية ICT Skillnet لإنشاء أول برنامج ماجستير في البلاد في مجال تكنولوجيا بلوكتشين. وقد تم الإعلان عن الشهادة التعليمية الجديدة من قبل إدارة الأعمال والمؤسسات والابتكار التابعة للحكومة الأيرلندية يوم ٢٩ مايو.

وتأتي درجة "الماجستير في بلوكتشين: وتكنولوجيات دفاتر السجلات الموزعة" تتويجًا لجهود ICT Skillnet لتحديد المهارات التي يحتاج مهندسو بلوكتشين القادمين إلى تعلمها، بمساعدة من مركز بلوكتشين التعليمي "بلوكتشين أيرلندا".

ويُقال إن الدورة التدريبية تُجرى عبر الإنترنت كدورة دراسية لمدة سنتين بدوام جزئي، والتي ستبدأ بأول مجموعة من الطلاب في سبتمبر ٢٠١٩. وقد تم إعداد هذه الدورة التدريبية لمحترفي تكنولوجيا المعلومات العاملين في أيرلندا، ويفضل أن يكون ذلك مع مرتبة الشرف من المستوى ٨ (٢,٢) أو أعلى في علوم الكمبيوتر أو الحوسبة أو تطبيقات الكمبيوتر أو الانضباط ذي الصلة.

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وعلق مدير شبكة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في إيرلندا، ديف فينان، قائلًا:

"سيوفر برنامج الماجستير الجديد هذا فرصة حقيقية لأيرلندا لزيادة مهارة محترفي تكنولوجيا المعلومات المتميزين بالفعل، وإعدادهم لوظائف المستقبل. حيث يعني التآزر بين الصناعة والتعليم أن هؤلاء المهنيين سيكون لديهم الأدوات العملية اللازمة لجلب فوائد تكنولوجيا بلوكتشين إلى قطاعات متنوعة."

حدث افتتاح برنامج الماجستير الجديد خلال أسبوع بلوكتشين أيرلندا، وهي حملة حكومية لزيادة الوعي ودعم صناعة بلوكتشين في أيرلندا.