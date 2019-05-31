كوين بيز تدعم الآن توكن العملة المشفرة "إيوس"

تام شمس - الجمعة 31 مايو 2019 06:03 صباحاً - أضافت خدمة محفظة وبورصة العملات المشفرة الأمريكية الرائدة "كوين بيز" دعمًا لعملة "إيوس"، وذلك وفقًا لما جاء في بيان صحفي صدر يوم ٣٠ مايو.

ويُقال إن الإضافة الجديدة متاحة للتداول والتخزين في معظم المناطق التي تغطيها كوين بيز، باستثناء المملكة المتحدة ونيويورك في وقت كتالة المقالة.

كذلك يشير الإعلان أيضًا إلى أنه لا توجد رسوم معاملات مرتبطة بإيوس؛ حيث يتم دفع التكلفة بدلًا من ذلك في موارد الحوسبة، مثل فرض ضريبة على ذاكرة الوصول العشوائية أو وحدات المعالجة المركزية أو النطاق الترددي للشبكة. ويحصل المستخدمون الذين يقومون بتشغيل الشبكة أيضًا على عملات إيوس من خلال المساهمة في القوة الحاسوبية اللازمة لتشغيل المعاملات.

تعد إيوس واحدة من أكبر العملات المشفرة التي تمت إضافتها مؤخرًا إلى البورصة - حيث بلغ رأس مالها السوقي أكثر من ٨ مليارات دولار - منذ إضافة توكن ريبل XRP في فبراير. كما أضافت كوين بيز مؤخرًا دعمًا لتوكنين آخرين، وهما العملة المستقرة "داي" وUSD Coin.

وفي وقت سابق من شهر مايو، وسعت كوين بيز عروضها العالمية، مع دعم التداول المعلن لأكثر من ٥٠ ولاية قضائية جديدة وبرنامج تعليمي مع مدفوعات التشفير الصغيرة، كوين بيز إير، وهو متاح في أكثر من ١٠٠ دولة.