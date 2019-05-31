تحديد موعد إجراء ترقية نيو لبداية يونيو، مع إضافة رسوم جديدة كبيرة الحجم

تام شمس - الجمعة 31 مايو 2019 06:03 صباحاً - أعلنت منصة بلوكتشين التي تتخذ من الصين مقرًا لها "نيو"، عن خطط لترقية شبكتها الرئيسية يوم ٣ يونيو في تمام الساعة ٩:٠٠ صباحًا (بتوقيت غرينتش)، وفقًا لمنشور مدونة رسمي بتاريخ ٢٩ مايو.

ووفقًا للإعلان، تتمثل إحدى النتائج الرئيسية لهذه الترقية في إضافة رسوم كبيرة الحجم - يتم قياسها في وقود العملة المشفرة على بلوكتشين لنيو - للمعاملات ذات الأولوية العالية التي تتجاوز ١٠٢٤ بايت.

ويتم تحديد الرسوم كبيرة الحجم لهذه المعاملات من خلال الصيغة، (حجم المعاملة) * ٠.٠٠٠٠١ وقود + ٠.٠٠١ وقود، مع وجود استثناءات قليلة للحالات الخاصة؛ ويتم تصنيف المعاملات التي تكلف أقل من ٠.٠٠١ من الوقود كأولوية منخفضة بحد أقصى ١٠٢٤ بايت.

ووفقًا للإعلان، توجد رسوم الشبكة للحماية من الهجمات على الشبكة أو المعاملات الضارة، ويجب ألا تؤثر على المستخدمين الودودين.

وينصح المنشور أيضًا التبادلات والأفراد أو المجموعات الأخرى التي تستخدم أدوات نيو لترقية عملائها إلى الإصدار ٢.١.٢، وهو الإصدار الذي ستكون عليه جميع عُقد إجماع الشبكة الرئيسية بعد التحديث، وذلك لتجنب أي خسائر في المعاملات بسبب بروتوكولات رسوم الشبكة الجديدة.