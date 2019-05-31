البنك المركزي الرواندي يصدر إعلان خدمة عامة عن عمليات احتيال العملات المشفرة للثراء السريع

تام شمس - الجمعة 31 مايو 2019 06:03 صباحاً - أصدر البنك الوطني الرواندي، وهو البنك المركزي في البلاد، إعلان خدمة عامة بشأن عمليات الاحتيال المزعومة في العملات المشفرة، وذلك وفقًا لمنشور رسمي على موقع تويتر يوم ٣٠ مايو.

حيث يحذر البنك المركزي الجمهور على وجه التحديد من عمليات الاحتيال في الطرح الأولي للعملات الرقمية (ICO) ومخططات الاحتيال المستندة إلى العملات المشفرة، والتي تدعي أنها تقدم عائدًا سريعًا وهامًا على الاستثمار للمتبنين الأوائل. وتفيد التقارير بأن هذه الأنواع من عمليات الاحتيال كانت نشطة في رواندا، من خلال شركات مثل سوبرماركتينغز غلوبال المحدودة ومجموعة ثري فريندز سيستم (٣FS) المحدودة وون كوين وكواكو (أونيكس كوين).

كما يحذر بنك رواندا الوطني المستثمرين من فحص مشاريعهم المحتملة، ويذكّر الجمهور بأنه لا يقدم أي تعويض لضحايا عمليات الاحتيال.

ووفقًا لتقرير صادر عن كوينتيليغراف، خلصت دراسة أجريت في عام ٢٠١٨ إلى أن أكثر من ٨٠٪ من المنظمات الدولية خلال العام السابق كانت خدعًا؛ ومع ذلك، ١١٪ فقط من إجمالي الأموال المستثمرة في عمليات الطرح الأولي للعملات الرقمية خلال عام ٢٠١٧ بسبب نشاط احتيالي.