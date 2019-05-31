أسعار العملات الرقمية اليوم الجمعة 31-5-201

تشهد أغلب العملات الرقمية اليوم خسائر معتدلة خلال الـساعة القليلة الماضية بعد أن لامس البيتكوين اعلى مستوى سعري له لعام 2019 و البالغ 9000 دولار ولكن سرعان ما هبط السعر دون مستوى 8600 دولار مرة أخرى ، وفقا لبيانات كوين 360.

وجاء الإرتفاع السريع لسعر البيتكوين خلال اليوم بسبب الضخ الهائل الذي تعرضت له سوق العملات الرقمية اليوم والذي بدوره حقق مكاسب عالية .

أسعار العملات الرقمية اليوم الجمعة 31-5-2019

وصل سعر عملة البيتكوين اليوم إلى أعلى مستوى له في عام 2019 حيث تجاوز علامة 9000 دولار لبعض الوقت ثم ما لبث ان تراجع السعر لمستويات أقل من 8600 .

أنخفض سعر البيتكوين بحولي 2 في المائة ، ليتداول عند حوالي 8500 دولارًا في وقت كتابة هذا التقرير .

انخفض سعر الإيثيريوم اليوم بنسبة 1.85 %، ويتم تداول العملة في الوقت الحالي بسعر قريب من 266 دولار وذلك بعد أن وصلت لأعلى قمة لها لعام 2019 والبالغة 288 دولار .

Ripple XRP انخفضت بنسبة 3.27 % من قيمتها ويتم تداولها الان حول 0.43 دولار امريكي.

Litecoin انخفضت عملة LTC بنسبة 3.87 % ويتارجح السعر حول 112 دولار أمريكي

ارتفعت عملة Binance Coin اليوم بنسبة بلغت 3.84 % ويتأرجح السعر الآن حول 32 دولار .

Bitcoin Cash انخفض سعر العملة بنسبة3.11% من قيمتها ويتارجح السعر الآن حول 441 دولار .

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يمكنك متابعة الأسعار في الوقت المباشر من خلال الضغط على الرابط التالي : أسعار العملات الرقمية

أسعار عملات أخرى :

EOS بعد أن استمرت العملة في تحقيق الأرباح خلال الأيام الماضية انخفضت العملة اليوم بنسبة 3.7 % ويتم تداول العملة الآن عند مستوى السعر البالغ 7.93 دولار .

TRON عملة TRX تنخفض بنسبة 5.07 ويتم تداول العملة الان عند مستوى السعر 0.032 دولار.

Cardano انخفضت بنسبة كبيرة حيث بلغت النسبة 5.22 % ويتأرجح السعر الآن 0.088 دولار.

Steller هبطت عملة XML اليوم بنسبة 0.83 % ويتارجح سعر العملة الآن عند مستوى0.034 دولار.

ومن بين أفضل مئة عملة رقمية في السوق Cosmos

ATOM وبالرغم من تراجع السوق إلا أنها حققت ارباحاً بنسة 22 % مقابل الدولار وقد صعدت العملة إلى المراكز المتقدمة في تصنيف coinmarketcap لتحتل المركز الخامس عشر من حيث أعلى العملات الرقمية حصة في السوق ..

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