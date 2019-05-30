منصة بينانس: استخدامات عملة (BNB) الرقمية تتجاوز الـ 80 حالة استخدام

عملة (BNB) ترعاها أكبر منصة لتداول العملات الرقمية المشفرة منصة بينانس.
أعلنت مؤخرا منصة بينانس بأن عملتها BNB لديها ما لايقل عن 83 حالة استخدام.
في شهر مارس الماضي أعلن فريق بينانس بأن لـ عملة BNB أكثر من 55 حالة استخدام قانونية.
ليتمكنوا من العثور على استخدامات أخرى من طرف تطبيقات مختلفة والتي يعود معظم نموها لإطلاق بلوكشين بينانس والتي أعلن أكثر من 20 مشروع نيتهم في إطلاق رموزهم المميزة عليها.
وبإطلاق مزيد من المشاريع على شبكة بلوكشين بينانس فإن ذلك سيؤدي لزيادة حالات استخدام عملة BNB.
من بين المشاريع القائمة بالفعل على Binance Chain نجد كل من مشروع Mithril، ،Fantom، ChangeNow وغيرها من المشاريع الأخرى.
من بين حالات استخدام عملة BNB نجد أيضا بعض المشاريع الترفيهية مثل Machi X و PlayGame والتي تستخدم حاليًا عملة بينانس.
وضح السيد “Changpeng Zhao” المدير التنفيذي لمنصة بينانس بأن Binance Chain لا يتحدى شبكة الايثيريوم ولايسعى لقتله.
بالرغم من تصريح CZ إلا أن العديد من المشاريع تدرس امكانية الانتقال من شبكة الايثيريوم إلى شبكة بينانس.
وبحسب تصريح المدير التنفيذي لمنصة بينانس فإن شبكة بينانس ستركز على نقل وتداول الأصول الرقمية على البلوكشين من خلال التركيز على الأداء وسهولة الاستخدام.
كما سيتم ترقية عملة BNB لتنفصل بشبكتها البلوكشين الخاصة بها.
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هذا هو الموعد المحدد لإنتقال عملة BNB الرقمية من بلوكشين الايثيريوم إلى بلوكشين بينانس
صانع محتوى | مختص في التسويق عن طريقه.
مهتم بالعملات الرقمية المشفرة وبتقنية البلوكشين أؤمن بأنها يوما ما ستكون لها الكلمة الأعلى في اقتصاد الغد.
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