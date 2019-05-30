منصة Binance ستدعم نقل الـ mainnet لعملات BCPT و GTO و ARN إلى Binance Chain

قامت منصة Binance – أحد أكبر منصات تداول العملات الرقمية في العالم – منذ ساعات قليلة بالإعلان عن تأكيد دعمها لعملية نقل ” الشبكة الرئيسية ” ( mainnet swap ) الخاصة بعملات ( Blockmason ( BCPT و ( Gifto ( GTO و ( Aeron ( ARN ، من الـ ERC20 إلى الـ BEP2 على Binance Chain . و سوف يتم تعليق عمليات الإيداع و السحب لعملات BCPT و GTO و ARN اعتبارًا من يوم 2019/05/31 ، في تمام الساعة 0:00 صباحاً بالتوقيت العالمي ( UTC ) .

ملاحظة :

لا يزال من الممكن إيداع عملات شبكة الـ ( ERC20 ) الأصلية التالية : BCPT و GTO و ARN في عنوان إيداع الإيثريوم ( ETH ) الخاص بك على منصة Binance ، بعد إتمام عملية تبديل الـ mainnet . و سوف تقوم ” بينانس ” تلقائيًا بتحويل عملات BCPT و GTO و ARN التابعة للـ ERC20 إلى عملات BCPT و GTO و ARN التابعة لـ BEP2 نيابة عنك .

بعد اكتمال ترحيل العملات ، سوف يتمكن المستخدمون من سحب عملات BCPT و GTO و ARN التابعة لـ BEP2 فقط ، و ليس عملات BCPT و GTO و ARN التابعة للـ ERC20 .

سوف تقوم منصة Binance بإصدار إعلانًا آخر عندما تخطط لإعادة فتح عمليات الإيداع و السحب .

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تحذير المخاطر : إن الإستثمار في سوق العملات الرقمية يخضع لمخاطر السوق العالية ، لذلك يرجى إدارة إستثماراتك بحذر ، و سوف يبذل فريق منصة Binance قصارى جهده لإختيار عملات رقمية عالية الجودة ، ولكنها لن تكون مسؤولة عن خسائر الإستثمار الخاصة بك ، سواء المباشرة أو غير المباشرة ، أو نتيجة المنافسة التجارية .

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المصدر : Binance Announcement