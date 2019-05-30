منصة Binance ستدعم نقل الـ mainnet لعملات BCPT و GTO و ARN إلى Binance Chain

قامت منصة Binance – أحد أكبر منصات تداول العملات الرقمية في العالم – منذ ساعات قليلة بالإعلان عن تأكيد دعمها لعملية نقل ” الشبكة الرئيسية ” ( mainnet swap ) الخاصة بعملات ( Blockmason ( BCPT و ( Gifto ( GTO و ( Aeron ( ARN ، من الـ ERC20 إلى الـ BEP2 على Binance Chain . و سوف يتم تعليق عمليات الإيداع و السحب لعملات BCPT و GTO و ARN اعتبارًا من يوم 2019/05/31 ، في تمام الساعة 0:00 صباحاً بالتوقيت العالمي ( UTC ) .
ملاحظة :
- لا يزال من الممكن إيداع عملات شبكة الـ ( ERC20 ) الأصلية التالية : BCPT و GTO و ARN في عنوان إيداع الإيثريوم ( ETH ) الخاص بك على منصة Binance ، بعد إتمام عملية تبديل الـ mainnet . و سوف تقوم ” بينانس ” تلقائيًا بتحويل عملات BCPT و GTO و ARN التابعة للـ ERC20 إلى عملات BCPT و GTO و ARN التابعة لـ BEP2 نيابة عنك .
- بعد اكتمال ترحيل العملات ، سوف يتمكن المستخدمون من سحب عملات BCPT و GTO و ARN التابعة لـ BEP2 فقط ، و ليس عملات BCPT و GTO و ARN التابعة للـ ERC20 .
- سوف تقوم منصة Binance بإصدار إعلانًا آخر عندما تخطط لإعادة فتح عمليات الإيداع و السحب .
و يمكنك أن تجد منصة Binance على :
Telegram: https://t.me/binanceexchange
Twitter: https://twitter.com/binance
Facebook: https://www.facebook.com/binance
Instagram: https://www.instagram.com/binance
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب فوليو وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.