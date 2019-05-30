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منصة Binance ستدعم نقل الـ mainnet لعملات BCPT و GTO و ARN إلى Binance Chain

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محمد مكي 0 تبليغ

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قامت منصة Binance – أحد أكبر منصات تداول في العالم – منذ ساعات قليلة بالإعلان عن تأكيد دعمها لعملية نقل ” الشبكة الرئيسية ” ( mainnet swap ) الخاصة بعملات ( Blockmason ( BCPT و ( Gifto ( GTO و ( Aeron ( ARN ، من الـ ERC20 إلى الـ BEP2 على Binance Chain . و سوف يتم تعليق عمليات الإيداع و السحب لعملات BCPT و GTO و ARN اعتبارًا من يوم 2019/05/31 ، في تمام الساعة 0:00 صباحاً بالتوقيت العالمي ( UTC ) .

ملاحظة :

  • لا يزال من الممكن إيداع عملات شبكة الـ ( ERC20 ) الأصلية التالية : BCPT و GTO و ARN في عنوان إيداع الإيثريوم ( ETH ) الخاص بك على منصة Binance ، بعد إتمام عملية تبديل الـ mainnet . و سوف تقوم ” بينانس ” تلقائيًا بتحويل عملات BCPT و GTO و ARN التابعة للـ ERC20 إلى عملات BCPT و GTO و ARN التابعة لـ BEP2 نيابة عنك .
  • بعد اكتمال ترحيل العملات ، سوف يتمكن المستخدمون من سحب عملات BCPT و GTO و ARN التابعة لـ BEP2 فقط ، و ليس عملات BCPT و GTO و ARN التابعة للـ ERC20 .
  • سوف تقوم منصة Binance بإصدار إعلانًا آخر عندما تخطط لإعادة فتح عمليات الإيداع و السحب .

و يمكنك أن تجد منصة Binance على :

Telegram: https://t.me/binanceexchange

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Twitter: https://twitter.com/binance

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Instagram: https://www.instagram.com/binance

تحذير المخاطر : إن الإستثمار في سوق العملات الرقمية يخضع لمخاطر السوق العالية ، لذلك يرجى إدارة إستثماراتك بحذر ، و سوف يبذل فريق منصة Binance قصارى جهده لإختيار عملات رقمية عالية الجودة ، ولكنها لن تكون مسؤولة عن خسائر الإستثمار الخاصة بك ، سواء المباشرة أو غير المباشرة ، أو نتيجة المنافسة التجارية .
عزيزي القارئ ، بإمكانك القيام بوضع تعليقك ، بالقسم الخاص بالتعليقات أدناه ..
المصدر : Binance Announcement 

إعلامي ومدون في مجال العملات الرقمية، متخصص في التعريب والترجمة، متداول في العملات الرقمية، وشغوف بالبحث ومطالعة ما هو جديد في التكنولوجيا الرقمية

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب فوليو وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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