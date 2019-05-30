تعرف على تفاصيل اكتتاب منصة بينانس الأخير (Harmony) و عملة (ONE) الرقمية

أعلنت منصة بينانس في منشور لها يوم 28 مايو 2019 عن تفاصيل اكتتاب جديدة وهي حول (Harmony) و عملة (ONE) الرقمية.

حيث يعد الاكتتاب الخامس لمنصة Binance Launchpad لسنة 2019 والثاني بعد عملية التحديث التي أجرتها بينانس مؤخرا في شروط المشاركة في الاكتتاب.

الاكتتاب الخاص بـHarmony بدأ يوم 28 مايو على الساعة السادسة صباحا بالتوقيت العالمي ليتم نفاذ الكمية المتوفر من العرض في ظرف قصير.

ووفقا لما نشرته مدونة بينانس فإنه تم بيع جميع الرموز المميزة والتي وصلت قيمتها الاجمالية لـ 1.58 مليار من عملات ONE الرقمية.

والتي كانت من حظ 12,977 مستخدم من أصل 54 ألف مشارك في عملية القرعة حصلوا على 16,666 تذكرة فائزة كل تذكرة يقابلها 94503.78 من عملة ONE.

ووفقا لما جاء في الحساب الرسمي لمشروع هارموني:

فإن عملية القرعة والاكتتاب على منصة بينانس تمت بنجاح بنسبة 30.82% من التذاكر الفائزة.

كما أعلن الحساب الرسمي لـharmony على أن عملتها ONE سيتم توفيرها للتداول ابتداء من يوم بعد غد 1 يونيو 2019 نظير عدة عملات مشفرة مثل:

ONE/BNB ،ONE/BTC ،ONE/USDT ،ONE/TUSD ،ONE/PAX و ONE/USDC.

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للعلم عرضت منصة بينانس في شهر يناير الماضي اكتتاب لصالح BitTorrent – BTT بيعت رموزه بالكامل (59.4 مليار رمز) في ظرف 18 دقيقة فقط.

ما هو مشروع و بروتوكول Harmony؟

هو بروتوكول يهدف لتطوير نظام أسساسي سريع وآمن لمنصات البلوكشين لتمكين الشركات من بناء أسواق ومتاجر تقبل الرموز والتوكنز الرقمية.

وذكر مشروع Harmony في ورقة العمل جملة من التحديات أبرزها حل مشكلة التوسع التي تواجه شبكات البلوكشين.

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صانع محتوى | مختص في التسويق عن طريقه.

مهتم بالعملات الرقمية المشفرة وبتقنية البلوكشين أؤمن بأنها يوما ما ستكون لها الكلمة الأعلى في اقتصاد الغد.