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اشاعة تتسبب بارتفاع سعر عملة بيتكوين SV بأكثر من 70 في المائة

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شوقي دليمي 0 تبليغ

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عملة بيتكوين SV تحتل الرتبة الثامنة كأكبر عملة من حيث القيمة السوقية الاجمالية تسجل مؤشر أخضر بنسبة 15.91% بقيمة 209 دولار وحققت إرتفاع بأكثر من 70 في المئة يوم الأمس. بينما كانت في بداية الشهر الجاري في حدود 56 دولار.

ما يعني ارتفاع كبير في ظرف وجيز، حيث قدرت قيمة تداولها في 24 ساعة الأخيرة أكثر من 1.8 مليار دولار.

ارتفاع المشفرة بشكل عام بدأ منذ شهر مايو, لكن أن ترتفع عملة بيتكوين كاش SV بنسبة 200% في ظرف قياسي حتما هناك سبب وراء ذلك.

وفقا لـ”دوفي وان” الشريكة المؤسسة في شركة Primitive Ventures أن سبب ارتفاع عملة كاش SV بهذا الشكل فيعود لأخبار كاذبة بشان كريج رايت الذي أعلن نفسه أنه ساتوشي ناكاموتو في أكثر من مرة وهذه المرة عن طريق رسالة.

الرسالة المترجمة لـكريج رايت والتي ذكر بأنه سيقوم بنقل عملات البيتكوين الخاصة بمحفظة ساتوشي وبعد ذلك تم نقل 50 ألف وحدة من البيتكوين (BTC) نحو منصة بينانس.

لينتشر خبر بأن كريج رايت هو ساتوشي الحقيقي.

كما ذكرت الاشاعة والخبر الكاذب ان منصة بينانس ستقوم بإعادة إدراج عملة بيتكوين كاش SV للمنصة وسيتقدم مديرها التنفيذي باعتذار على تويتر.

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وتضيف “دوفي وان” أن الرسالة مزيفة لكن الكثير صدقها وسيأخذ الأمر وقتا قبل أن يتأكدو من أنها غير صحيحة.

أخبار مزيفة وعمليات مشابهة منتشرة في سوق العملات المشفرة ولها تأثير واضح على سعر العملات.

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صانع محتوى | مختص في التسويق عن طريقه.
مهتم بالعملات الرقمية المشفرة وبتقنية البلوكشين أؤمن بأنها يوما ما ستكون لها الكلمة الأعلى في اقتصاد الغد.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب بيتكوين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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