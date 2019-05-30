هيئة الرقابة المالية الألمانية تحذر رسمياً من منصة CoinBene

هذا الأسبوع, أصدر المنظم المالي الألماني “هيئة الرقابة المالية الفيدرالية, تحذيراً عاماً من منصة CoinBene لتداول العملات الرقمية المشفرة.

ويأتي ذلك على خلفية إعلان منصة CoinBene لوظيفة متداول في المنصة على أن يتم دفع الراتب على أساس العمولة. وقالت هيئة الرقابة المالية الألمانية أن العملات الرقمية المشفرة تعد أدوات مالية, ولذلك فإن تداولها يتطلب تفويضاً يتبع لقانون البنوك الألمانية.

يجدر بالإشارة إلى أن منصة CoinBene, هي منصة غير مدرجة تحت النظام الألماني كونها لم تحصل على ترخيص مناسب لتداول عملها داخل البلاد وعلى هذا النحو تم إطلاق التحذير من العمل كمتداول في منصة CoinBene.

وعلق المتحدث الرسمي لهيئة الرقابة المالية الألمانية قائلاً: “تلقينا العديد من الاستفسارات بشأن وظائف منصة CoinBene, ولكن المنصة لا تخطط لفتح مكتب أو تعيين ممثل في ألمانيا, ونود أن نشكر كل من تواصل معنا.”

يجدر بالإشارة إلى أن منصة CoinBene واجهت عدد من الاتهامات بسبب تسترها على عملية اختراق والتي سبق أن تطرقنا لها في موقع الخليج 365 تحت عنوان:

منصة “Coinbene” تفقد 100 مليون دولار من العملات الرقمية… هل هو اختراق أمني أم عمل داخلي؟

وأدعى الرئيس التنفيذي لشركة Howdoo, ديفيد بريرلي, أن المنصة تسبب بفقدان أكثر من 200,000 دولار بسبب عملية الاختراق ويسعى إلى رفع دعوى قضائية ضد المنصة.

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متخصص في التسويق الالكتروني ومؤسس مجموعة الخليج 365 ومستشار في منصة Upex و منصة BitMart و مشروع MenaPay