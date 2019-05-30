سوق الاصول المشفرة يحقق أعلى مكسب ل سنة 2019

سوق الاصول المشفرة في ارتفاع سنوي جديد و BSV تحقق ارباح كبيرة فاقت 60% ، و ETH ، BCH ، IOTA ، Cosmos ، NEO و NEM يحققون ارباح عالية.

دفع المزيد من التداول و ضخ السيولة اليوم في سوق الاصول المشفرة او العملات المشفرة إلى أعلى مستوى جديد في عام 2019. اغلب العملات لازالت تحتفظ بمكاسب كبيرة و وبعضها يتقدم بأرقام مضاعفة في الوقت الحالي، الامر الذي يصنع موسم جديد ل العملات البديلة مرة أخرى. وصل إجمالي القيمة السوقية إلى أعلى مستوى في عشرة أشهر عند 280 مليار دولار.

سعر بيتكوين Bitcoin يتقلب مرة أخرى نحو تصحيحات جديدة مع عدم وجود علامة على هذا التصحيح. من أدنى سعر ليوم أمس عند حوالي 8،500 دولار ، عاد بيتكوين BTC إلى ما يصل إلى 8730 دولارًا حيث يتم تداوله حاليًا بنسبة أعلى من اثنين بالمائة. ومع ذلك ، فإن الهيمنة تتراجع نحو 55 في المائة ، مما يشير إلى ضخ السيولة في العملات البديلة.

سعر Ethereum حقق حركة أكبر اليوم حيث بلغ أعلى مستوى له في 2019 بوصوله 285 دولار. ارتفاع 7 في المئة في اليوم ، قد يصل بسعر الايثريوم الى 300 دولار قبل أن تظهر أي علامات على التصحيح. بلغت القيمة السوقية الآن لل Ethereum نحو 30 مليار دولار ، أي أكثر بنسبة 50 في المائة أقرب منافسيها ، XRP ، الذي لا ينجح إلا في الحفاظ على مستوي الدعم.

Advertisements

اللون الأخضر يهيمن على الاصول المشفرة التي تتصدر المراكز العشرة الأولى في جلسة التداول الآسيوية اليوم. البيتكوين Bitcoin ايضا يحقق ارتفاعا طفيفيا ، اما المنشق عنه BCH ، يحقق مكاسب بنسبة 10 في المائة ليصل إلى 470 دولارًا. عاد BNB بقوة بصعود بنسبة 7 في المائة اما EOS و LTC و XLM اصافت 5 في المائة من الارباح.

يبدو ان الاصول المشفرة العشرون الأوائل مختلفين قليلاً اليوم مع مكاسب كبيرة لمعظمهم. IOTA تحلق بمكاسب كبيرة مقارنتا مع الاسبوع الماضي، حيث تصل إلى 0.54 دولار. اما Cosmos يضيف أيضًا 13 بالمائة. تم ضخ في كل من NEO و NEM نسبة 14 بالمائة والباقي يحققان مكاسب قوية.

بلغت القيمة السوقية الإجمالية ل سوق الاصول المشفرة لأعلى مستوى جديد في عام 2019 ببلوغه 280 مليار دولار ، حيث يعود ب 13 مليار دولار إلى الأصول الرقمية. كانت آخر مرة كان فيها السوق مرتفع هي نهاية يوليو 2018 عندما بدأت الاصول في الانخفاض الكبير. بعد مرور عام تقريبًا.