شركة إقراض العملات المشفرة الناشئة "بلوك فاي" تُطلق حسابات بدولار جيميني

تام شمس - الخميس 30 مايو 2019 05:54 صباحاً -

أعلنت شركة إدارة أصول العملات المشفرة "بلوك فاي" أن حساباتها ذات الفوائد تدعم الآن دولار الجيميني (GUSD)، وذلك في منشور بتاريخ ٢٩ مايو.

ووفقًا للإعلان، ستشهد ودائع GUSD عائدات سنوية قدرها ٦,٢٪، يتم دفعها في العملة المستقرة المعنية. وتشير بلوك فاي إلى أنها تقدم أيضًا GUSD كخيار تمويل بالدولار الأمريكي وكضمان من المقترضين المؤسسين بالعملة المشفرة. وقد علّق الرئيس التنفيذي لشركة "بلوك فاي" قائلًا:

"إن الآثار المترتبة على إضافة هذه الوظيفة هي أنه يمكنك رؤية شركات عملات مشفرة مثل بلوك فاي تتنافس مع البنوك المنافسة التقليدية في مجال التكنولوجيا المالية من خلال الاستفادة من الأصول مثل بيتكوين للحصول على معاملات مستمرة في النظام الإيكولوجي المالي القائم على بلوكتشين." Advertisements

كذلك تشير بلوك فاي إلى أن الحسابات لن تكون متاحة للعملاء المقيمين في الولايات المتحدة بسبب نقص الوضوح التنظيمي الذي يحيط بالعملات المستقرة المدعومة بالعملات الورقية. حيث تنص الشركة على أنها تعمل مع مستشار قانوني لإضافة دعم لعملاء الولايات المتحدة في وقت لاحق من هذا العام.

وقد انتقد البعض في مجال العملات المشفرة شركة "بلوك فاي"، حيث تسمح لها أحكامها وشروطها بتحديد سعر الفائدة كل شهر وفقًا لتقديرها الخاص. وقد قال ديفيد سيلفر من شركة المحماة "سيلفر ميلر" إن الشراكة لا تعلن عما تضمنه، مما قد يكون مربكًا للمستخدمين.

وفي شهر مارس، خفضت بلوك فاي أسعار الفائدة لأعلى مستويات من حسابات بيتكوين وإيثريوم. وفي شهر مايو، قامت منصة الإقراض بتخفيض أسعار الفائدة لبعض حسابات إيثريوم على منصتها حين تعثرت بيئة الإقراض لإيثريوم.