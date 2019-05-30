البنك المركزي لجزر البهاما يبرم اتفاقية لتسليم أول عملة رقمية وطنية بحلول عام ٢٠٢٠

تام شمس - الخميس 30 مايو 2019 03:54 صباحاً - دخل البنك المركزي لجزر البهاما (CBOB) في اتفاقية رسمية لتطوير نظام عملات رقمية في ٣٠ مايو، وذلك حسبما ذكرت وكالة الأنباء المحلية "ناساو غارديان" يوم ٢٩ مايو.

وغدًا، سيوقع البنك المركزي لجزر البهاما اتفاقية رسمية مع مزود المعاملات NZIA.io من أجل بناء وتنفيذ "مشروع ساند دولار"، أول عملة رقمية في جزر البهاما، حسبما يشير التقرير.

وقد أعلن البنك المركزي في جزر البهاما لأول مرة عن NZIA كمتعاون رئيسي للمشروع في أوائل مارس ٢٠١٩، إلى جانب شركة Zynesis لتطوير البرمجيات ومقرها سنغافورة.

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وقال البنك المركزي إن مبادرة "مشروع ساند دولار" ستكون بمثابة "نظام دفع إلكتروني متكامل وبأسعار معقولة لجميع الشركات والمقيمين". وسوف يتوافق المشروع مع اللوائح المالية المحلية، ويهدف إلى توفير المساواة في الوصول إلى المدفوعات الرقمية لسكان الدولة الجزيرة، والحد من المعاملات النقدية وتكاليف تقديم الخدمات، حسبما ذُكر سابقًا.

وعلى الرغم من أن البنك المركزي لم يعلن بعد عن أول جزر تم اختيارها لتجربة المشروع، فقد ادعى محافظ البنك "جون رول" أن المؤسسة تتوقع اعتماد المشروع بالكامل للجزر الأسرية بحلول عام ٢٠٢٠.

وقد كشف البنك المركزي لجزر البهاما لأول مرة عن خطط لتقديم عملته الرقمية المدعومة من الحكومة في يونيو ٢٠١٨.