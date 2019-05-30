أسعار العملات الرقمية اليوم الأربعاء 29-5-201

لا تزال معظم العملات الرقمية محافظة على سعرها منذ يوم أمس و بينما حققت بعضها إرتفاع هبط البعض الآخر بنسب طفيفة ، و احتفظت البيتكوين بمستواها السعري فوق 8000 دولار .

يبدو أن فقدان بيتكوين هيمنتها أدى إلى إرتفاع العملات الرقمية البديلة Altcoin كما تحدثنا يوم أمس ولكن لا تزال اكثر العملات الرقمية تتحرك عند مستوى ضيق محققة مكاسب بسيطة .

أسعار العملات الرقمية اليوم الخميس 30-5-2019



بعد إختراق عملة بيتكوين مستوى 8400 $ دولار الأسبوع الماضي ، واصلت بيتكوين تحركها نحو المقاومة الثانية 8600 دولار ونجحت أيضا في الإنتقال إلى المستوى التالي ( كما ذكرنا سابقا ) وحققت أعلى قمة لها لعام 2019 والتي بلغت 8800 دولار ، ولكن لم تستطع العملة الحصول على القوة لتخطي الموجة التالية .

يتحرك سعر Bitcoin اليوم عند مستوى ضيق بين 8600 دولار و 8700 دولار منخفضا بنسبة بسيطة بلغت 0.47 % .

انخفض سعر الإيثيريوم اليوم بنسبة 0.82 %، ويتم تداول العملة في الوقت الحالي بسعر قريب من 270 دولار.

Ripple XRP يتحرك في نطاق ضيق بين 0.44 دولار و 0.45 دولار بنسبة .

Litecoin ارتفعت عملة LTC بنسبة بسيطة اليوم 1.12 % ويتارجح السعر حول 117 دولار أمريكي

ارتفعت عملة Binance Coin اليوم بنسبة بلغت 2.34 % ويتأرجح السعر الآن حول 33 دولار .

Bitcoin Cash يتحرك في نطاق ضيق هو أيضا ويتارجح السعر الآن حول 450 دولار .

يمكنك متابعة الأسعار في الوقت المباشر من خلال الضغط على الرابط التالي : أسعار العملات الرقمية

أسعار عملات أخرى :

EOS استمرت العملة في تحقيق الأرباح خلال الثلاثة الأيام الماضية وحققت اليوم ايضا ارتفاعا بنسبة 2.5 % ويتم تداول العملة الآن عند مستوى السعر البالغ 8.06 دولار .

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TRON عملة TRX تنخفض عن يوم امس بنسبة 0.82 ويتم تداول العملة الان عند مستوى السعر 0.034 دولار.

Cardano ترتفع اليوم بنسبة بسيطة عن يوم امس حيث بلغت النسبة 2.48 % ويتأرجح السعر الآن 0.092 دولار.

Steller هبطت عملة XML اليوم بنسبة طفيفة بلغت 0.83 % ويتارجح سعر العملة الآن عند مستوى 0.034 دولار.

ومن بين أفضل مئة عملة رقمية في السوق ، حققت عملة Bitcoin SV أعلى المكاسب لهذا اليوم ، مع إرتفاع بنسبة 50% خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية ، ويتم تداول سعر العملة الآن بسعر 180 دولار .

ومن الجدير بالذكر ، أن عملة Bitcoin SV قد تم حذفها من منصة بايننس خلال شهر أبريل الماضي إثر التوتر الذي نشأ بسبب غطرسة مؤسس عملة بيتكوين BSV كاريغ رايت التي لم تعجب Changpeng Zhao وقرر الأخير إزالة العملة من منصته ، ماسبب تراجعاً كبيراً لسعر العملة أوصلها لمستويات متندية بالقرب من علامة 50 دولار.

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