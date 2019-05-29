شرح طريقة تعدين الدوغ كوين (DogeCoin)

قبل التطرق لـشرح طريقة تعدين الدوغ كوين، لابد أن نتعرف أولا على عملة الدوغ كوين (DOGE).

تم انشاء عملة Dogecoin في عام 2013 وتم طرحها في السوق كشكل من أشكال المزاح خاصة بعد اتخاذ كلب الشيبا الياباني كشعار للعملة ليتحول الأمر وتصبح العملة ذات شعبية كبيرة.

تحتل عملة الدوغ كوين المرتبة 29 على سلم ترتيب العملات الرقمية المشفرة من حيث القيمة السوقية الاجمالية وتبلغ قيمة وحدة DOGE بـ0.003 دولار بقيمة سوقية اجمالية تقدر بـ370 مليون دولار.

عملة الدوغ كوين عملة قابلة للتعدين ويمكن استخدام برامج حاسوبية لاستخراجها إذ أنها تستند على خوارزمية اثبات العمل (PoW) وتستخدم نفس خوارزمية عملة اللايت كوين (LTC).

أما عن كيفية تعدين تعدين الدوغ كوين Dogecoin فهناك ثلاث طرق رئيسية إما عن طريق تعدينها بجهازك أو عن طريق الانضمام لجماعات التعدين أو التعدين السحابي.

وبعد أن تكون قد حددت الطريقة التي تنوي استخدامها نمر لاتباع الخطوات التالية:

الخطووة الأولى: تحميل وتحضير محفظة لعملات الدوغ كوين

للبدء في تعدين الدوغ كوين يمكنك التوجه للموقع الرسمي للعملة وتحميل محفظة حسب نظام تشغييلك والجهاز إذ يوفر الموقع محافظ لمختلف الأجهزة والأنظمة وذلك لحفظ العملات المستخرجة.

الخطوة الثانية: تحديد الأجهزة المستخدمة في التعدين

بعد إعداد المحفظة نمر للمرحلة الثانية وهي تحديد وتعيين الأجهزة التي ستُستخدم لعملية تعدين الدوغ كوين.

أن كنت تفكر في استخدام حاسوبك الشخصي لعملية التعدين فلا ينصح بذلك نظر للأضرار المتوقعة التي قد تصيب الجهاز كزيادة حرارة الجهاز وحتى تحميله فوق طاقته ليتحول كل ذلك لأضرار جسيمة.

وعليه ينصح باستخدام المعالجات الرسومية التي تأتي في بطاقات الشاشة من شركة Nvidia أو AMD والتي تعمل بشكل جيد لتعدين عملات الدوغ كوين.

أو هناك خيار آخر وهو شراء معدن ASIC المخصصة لغرض التعدين إلا أنه وجب أخذ استهلاك الطاقة الكهربائية بعين الاعتبار.

الخطوة الثالثة: اختيار برنامج التعدين

بعد تحضير المحفظة والعتاد اللازم تأتي مرحلة اختيار برنامج التعدين ليتوافق مع جهاز التعدين المختار.

Advertisements

هناك عدة خيارات فيما يخص اختيار البرامج لكل جهاز وتقريبا أغلب البرامج مجانية.

يمكن استخدام برنامج CPU Miner الذي يعمل بشكل جيد على معالج الحاسوب العادي.

بينما يمكن استخدام برنامج CudaMiner لاستخدام بطاقة الشاشة الرسومية لعمليات التعدين.

وهناك برنامج EasyMiner الموجه لأجهزة ASIC كما يوجد برنامج يلائم جميع الأجهزة وهو برنامج CGMiner.

الخطوة الرابعة: بدء عملية تعدين الدوغ كوين

بعد اتمام جميع الخطوات السابقة يمكن تشغيل وبدء عملية تعدين الدوغ كوين والحصول على بعض عملات Dogecoin.

ملاحظة: مع الوقت تتجلى الأمور أكثر بحساب تكلفة الكهرباء والأجهزة المستخدمة ومقارنتها مع ما تم استخراجه من عملات Dogecoin للتعرف على الأمور الربحية إن كانت جيدة للاستمرار أو وقف العملية بالكل.

اقرأ أيضا:

تقرير مفاجئ: تجاهل مشروع لايت كوين و الدوج كوين من قبل المطورين

موظف حكومي يواجه خطر السجن لمدة 10 سنوات بعد اتهامه بالتعدين “في الدوام”

صانع محتوى | مختص في التسويق عن طريقه.

مهتم بالعملات الرقمية المشفرة وبتقنية البلوكشين أؤمن بأنها يوما ما ستكون لها الكلمة الأعلى في اقتصاد الغد.