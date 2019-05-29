إليكم رسوم التحويل لنقل ما قيمته 1.26 مليار دولار من عملة البيتكوين (BTC)

قامت منصة بينانس, المنصة الأكبر والأشهر في عالم العملات الرقمية, بنقل ما قيمته 1.26 مليار دولار أمريكي من عملة البيتكوين (BTC) بتكلفة رسوم منخفضة مقارنة في جميع الخيارات المالية الأخرى.

وقد أشار الرئيس التنفيذي للمنصة, تشانجبينج تشاو, إلى أن المنصة سوف تقوم بتحريك عدد من العملات من المنصة إلى المحافظ الباردة ولا داعي للخوف.

وقام بوت مراقبة عمليات النقل بين المحافظ (Whale Alert) بالتغريد أن منصة بينانس نجحت في إرسال 145,980 من وحدات البيتكوين إلى محفظة جديدة غير معروفة.

وشملت الكتل 578327 و 578328 على عمليات النقل الخاصة بـ منصة بينانس والتي تم تنفيذها في تمام الساعة التاسعة صباحاً حسب توقيت UTC.

وظهرت البيانات عبر البلوكشين بأن المبلغ الأول كان لـ 77,410.477 وحدة (BTC) وقيمتها 667 مليون دولار, وكانت تكلفة رسوم التحويل هي 19.22 دولار فقط.

وكشفت العملية الأخرى لعملية نقل لـ 68,569.60 من وحدات البيتكوين (BTC) وقيمتها 594 مليون دولار, وكانت تكلفة الرسوم أعلى حيث بلغت 105.38 دولار.

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وكما هو معروف فإن شبكة البيتكوين تتميز بقدرتها على إرسال أي مبلغ مالي لأي شخص يمتلك عنوان للبيتكوين وذلك على مبدأ الند للند (P2P).

يجدر بالإشارة إلى أنه في وقت سابق من هذا الشهر قام شخص بتحويل عملات بيتكوين (BTC) بقيمة 212 مليون دولار, وكانت تكلفة رسوم التحويل 3.93 دولار فقط.

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متخصص في التسويق الالكتروني ومؤسس مجموعة الخليج 365 ومستشار في منصة Upex و منصة BitMart و مشروع MenaPay