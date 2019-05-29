منصة HitBTC شكاوى المستخدمين وموقف المنصة من التهم الموجهة ضدها!

تلعب منصات تداول العملات الرقمية دوراً شديد الأهمية في عالم البيتكوين والعملات الرقمية ، وذلك على الرغم من طبيعتها المركزية التي تتناقض مع كل ما تمثله العملة الرقمية من مفهوم وقِيم . ومع ذلك، فإن هذه المنصات تُسهّل الوصول إلى هذا الشكل الجديد من المال.

1- مشاكل السيولة المحتملة ولكن ، لا تحصل جميع منصات تداول العملات الرقمية على أفضل ردود الفعل بشأن عمليات أعمالها ، وعندما يتعلق الأمر بـ HitBTC ، يبدو أن النتائج الحديثة التي أجرتها Coinfirm – وهي شركة عالمية رائدة في تكنولوجيا الإمتثال للعملات الرقمية و النظام البيئي المالي القائم على بلوكتشين – ، تؤكد أسوأ مخاوف المتداولين تجاه المنصة. على السطح ، تبدو جميع منصات تداول العملات الرقمية في صحة جيدة . حيث تُظهر أنها تُولّد الكثير من حجم التداول و تخدم المئات ، إن لم يكن الآلاف من العملاء لكل منهما . لن يكون هناك سبب للاعتقاد بأن أي شيء خاطئ وراء الكواليس. ولكن بالنسبة لشركة HitBTC ، يبدو أن هناك أسئلة جدية تتعلق بسيولة الشركة و إحتياطياتها . لدرجة أن الأرقام لا تتزايد ، وفقًا لما اكتشفته Coinfirm حتى الآن. كما هو الحال دائمًا عندما يصبح هذا النوع من المعلومات بمثابة معرفة عامة ، من المهم الإحتفاظ برأس مستوي.في حين تدعي Coinfirm أن البورصة لديها احتياطيات تقارب 3 ملايين دولار – أقل بكثير مما ينبغي أن تكون عليه – لم تواجه الشركة أي مشاكل كبيرة حتى الآن. وبالرغم من ذلك ، فإن إدعاء HitBTC بالإفلاس هو إحتمال بعيد في هذا الوقت ، ولكن يجب ألا يتجاهل المرء علامات التحذير المحتملة أيضًا. خاصة في هذه الأيام ، حيث أن إجراء البحث الخاص أمر إلزامي. 2-رسوم السحب العالية أحد أكثر الشكاوى التي يتم الإستماع إليها بشأن HitBTC هي كيف أن رسوم السحب أعلى بكثير مما يدفعه المرء في العادة. ما يجب أن تعرفه ، أن هذا يعتمد بشدة على العملة الرقمية أو التوكن الذي يحاول المستخدم سحبه. ومع ذلك ، لا يوجد سبب لفرض رسوم أكبر بكثير من المتوسط . وهو أمر سهل الإصلاح ، إذا كانت الشركة ترغب في استكشاف هذا الخيار. لسوء الحظ ، يبدو أنه من غير المحتمل أن يتغير الوضع في المستقبل القريب. في حين أنه من الواضح أن هذا سيكلفهم المزيد من نفور العملاء على المدى الطويل ، إلا أن الشركة تمكنت من الإستمرار في العمل على الرغم من هذه الرسوم المرتفعة. بالنسبة للمستخدمين المبتدئين ، يمكن أن هذا بمثابة “فخ” حيث سوف يتلقى المستخدمون العملة الرقمية بكمية أقل مما كان متوقعاً في البداية. هذا النوع من الممارسات التجارية يمثل أيضًا مثالًا سيئًا في صناعة ما زالت تكافح من أجل الحصول على قوة جذب سائدة. 3- من الذي يدير الأمور خلف الكواليس؟ معظم بورصات العملات الرقمية ومنصات التداول المختلفة تميل إلى وضع عدد من موظفيها كواجهة للشركة وتكون بياناتهم مُدرجة علنا على الموقع. خصوصاً عندما يتعلق الأمر بأن تكون مالكاً لمنصة تداول تتمتع بشعبية عالية ، لابد من المحاولة في أن تُظهر كونك في مركز مرموق بين مجتمع العملة الرقمية. وعندما يتعلق الأمر بـ HitBTC ، فلا أحد يعلم حقاً من يقوم بسحب الخيوط وراء الكواليس.هذا غير عادي إلى حد ما لأسباب عديدة مختلفة ، حيث لا يتم تقدير إخفاء الهوية عند التعامل مع الشركات المركزية. إن العثور على أي معلومات عن فريق HitBTC هو جهد عديم الجدوى. ليس فقط لأن هذه المعلومات مخفية عمدا عن مرأى من الجميع ، يبدو أن لا أحد يرغب في ربط هذا التبادل علانية كجزء من ملفه الوظيفي. تزعم صفحة LinkedIn الخاصة بالشركة أن هناك ما بين 2 و 10 موظفين ، ولكن لم يتم التطرق مطلقًا إلى التفاصيل المتعلقة بمن قد يكون هؤلاء الأفراد. وذلك جانب مقلق للغاية ، خاصةً عند وضع كل المعلومات الأخرى المذكورة أعلاه في الاعتبار. 4- مشاكل السحب وشكاوى المستخدمين على الرغم من أنه يبدو أن HitBTC لم يواجه أي مشاكل كبيرة ، فإن الشركة لا تخلو من المشكلة عيب أيضا. على شبكة الإنترنت ، هناك العديد من التقارير التي تتضمن مستخدمين اضطروا إلى إنتظار عمليات السحب ، ورأوا أن حساباتهم مقفلة دون سبب واضح ، أو ببساطة يزعمون أن البورصة تخادع بعض مستخدميها. هذه كلها ادعاءات خطيرة تحتاج إلى تناولها بقليل من التأني. وعلى افتراض وجود أي حقيقة لهذه الادعاءات ، يمكن أن يكون هناك فترة صعبة للغاية في المستقبل . حيث تشير بعض هذه الشكاوى إلى كيفية إساءة إستخدام الشركة لأموال العملاء لتحقيق مكاسب شخصية خاصة بهم. وفي حين أن إثبات مثل هذا الادعاء سيكون مستحيلاً ، إلا أنه يلقي بظلاله المظلمة على منصة تداول العملات الرقمية التي لا تزال من أكثر منصات التداول شعبيةً إلى حد ما . وبالنسبة للمستخدمين الجدد ، هناك العشرات من البدائل المتاحة التي لديها ألوان أقل من مثل هذه الشركة.

مرت منصة تداول العملات الرقمية HitBTC – التي تتخذ من هونغ كونغ مقراً لها – ، بـ سنة صعبة إضطرت خلالها بالتعامل مع رد فعل عنيف بعد أن قامت بتجميد عدد من الحسابات إثر مخاوف من الهجرة الجماعية ، وفي ذلك الوقت (قبل أشهر) إتهم كل من جون مكافي “John McAfee” و “Bitcoin Private” المنصة – في قضيتين مختلفتين – بالنشاط المشكوك فيه ، بما في ذلك الإحتيال و الابتزاز.

وفي الآونة الأخيرة ، تعرضت البورصة لانتقادات شديدة بسبب مزاعم نفاذ أموال المنصة (اتهامات إفلاس المنصة ونفاذ السيولة) ، وهي مزاعم تحاول المنصة ردها بشدة.

حيث اشتعلت منصات التواصل الإجتماعي في الآونة الأخيرة بتقارير من مستخدمي الإنترنت تدعي أن منصة تداول العملات الرقمية تواجه مشاكل الإفلاس .

كما شوهدت مؤخراً العديد من شكاوى مستخدمي المنصة الذين يتذمرون من تعليق السحب لديهم على Reddit و Twitter وغيرها من المنصات التواصل الإجتماعي ، بما في ذلك واحدة من أحد المتداولين Luke Dashjr على Twitter تقول:

” يبدو أن @Hitbtc قرروا الذهاب إلى الخداع بشكل كامل ، وسرقة أرصدة المستخدمين ( بمن فيهم أنا ) … ربما هي فكرة جيدة أن تقوم بأخذ كل شيء لديك هناك وتذهب ، واحرص على عدم استخدام المنصة. ( وكما هو الحال دائمًا ، حافظ على أقل قدر ممكن من رصيدك في المنصات! ) “

كما تمتلئ غرفة الدردشة (مجموعة التلجرام) الخاصة بالمنصة على التلجرام ، بشكاوى المستخدمين ومشاكل السحب.

وتثير التغريدة التي نشرها مستخدم تويتر @ProofofResearch مزاعم أن البورصة تعاني من نفاذ السيولة (الإفلاس ) ، معربًا عن استغرابه من أن HitBTC لا تزال تعمل نظرًا لأنها ” قامت بتصفية 720،000 BTC. وأن ما تبقى لديهم فقط حوالي 350 عملة بيتكوين . ” ( ألقي نظرة على التغريدة )

ويحاول مستخدم تويتر ProofofResearch اثبات مزاعمه بتغريدة أخرى تشير إلى مجموعة المحفظة العامة لـ HitBTC التي تظهر 720،142 BTC تم استلامها بينما تم إرسال 720،114 . “وهو الحد الأدنى من الأموال في البورصة ” حسب ادعاءه . ( ألقي نظرة على التغريدة )

في أعقاب الاتهامات الأخيرة حول إفلاس منصة HitBTC ، وإجراءات المنصة الصارمة حول مكافحة غسيل الأمول AML و لزوم توثيق حساب العميل KYC التي يحتج عليها العديد من مستخدمي المنصة بالإضافة إلى مزاعم ضعف خدمة دعم العملاء من بين أشياء أخرى ، خرج فريق المنصة عن صمته وتحدث أخيراً.

في مدونة قامت بكتابتها عضو مجلس الإدارة “Joan Gald” ، تتناول منصة تداول العملات الرقمية عدداً من الشائعات و الإتهامات التي واجهتها مؤخرًا.

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بدأت “Joan Gald” بخلفية عن الشركة ، كما هو الحال في الوقت الذي بدأت فيه كل شيء في عام 2013 ، حيث قالت : “كنا من بين الأوائل في سوق العملات الرقمية وأحد أكثر البورصات تقدمًا من الناحية التكنولوجية .”

وفي حين أشادت Gald بإنجازات الشركة في التكنولوجيا و الجوانب الأمنية ، فقد اعترفت بأن HitBTC كانت مهملةً لعلاقاتها العامة ، والتي اشارت إليه بـ”إغفال كبير”.

وأضافت Glad ، أن موقف فريقها في التعامل مع “الحالات المجهولة” وغيرها من الادعاءات و المزاعم العامة التي تفتقر إلى الجوهر على مساحة الإنترنت مجهولة ” من خلال السماح لهم (تركهم يقولون ما يشاؤون) ، جعل ذلك منصة HitBTC ” هدفا لمختلف البيانات الاستفزازية “.

نقلاً عن بيانها ، كي تختصر:

” بالرغم من مزيج التقدم التكنولوجي لـ HitBTC فإنها إهمالها لعلاقاتها العامة ، جعل منها مراراً و تكراراً هدفاً لمختلف التصريحات الإستفزازية ، سواء كانت حقيقية أو تحمل دوافع أخرى خلاف ذلك . “

تُشير Gald إلى المقالات الإخبارية التي زعمت قيام المنصة بتجميد حسابات العملاء قبل حدث ” Proof of Keys ” ، والتي قالت فيه:

” إن ما تم كتابته يستند فقط إلى حالتين من حالات مكافحة غسل الأموال. واحدة منهم بدأت كجزء من التحقيق في خرق الأمان لعملة BTCP في ديسمبر 2018 ، بناء على طلب الفريق الأساسي للعملة. ولسوء الحظ ، لا يوجد أي مؤشر واضح لطبيعة الحالة الثانية التي يمكن تمييزها عن المقال “

ثم تناولت Gald مسألة إفلاس المنصة ، التي قالت فيها ، أنها تستند فقط على 3 حالات مكافحة غسل الأموال و القيل و القال من وسائل التواصل الإجتماعيّة وقد تم حل جميع حالات مكافحة غسيل الأموال (AML) المقتبسة في تلك المقالات في غضون 3 و 12 و 33 يومًا على التوالي “.

وفي ردها على ما ذكره مستخدم تويتر من مزاعم الافلاس المحيطة بالمنصة قالت Glad في المدونة:

” أخفق مؤلف المقال في تتبع ديناميكيات الإيداع / السحب التي لم تكشف عن أي مخالفات. إن مستكشف البلوك البسيط (block explorer) أو مراقب النظام العام لدينا يكفي لهذه الأغراض “

في حين أكدت Glad أن الأهداف النهائية للمنصة تتمثل في حماية المشاركين في السوق و القضاء على ” الجهات الفاعلة السيئة ” .

ومع وضع هذه الأهداف في عين الاعتبار ، قررت HitBTC تطبيق إجراءات صارمة لمكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب ، والتي بدورها أكسبتهم مزاعم ” التعليق أو التأخير الكبير في السحب “.

وفي دفاعها عن ذلك ، تدعي Glad أن الادعاءات تندرج دائماً في واحدة من 9 فئات ، هي :

1. حالات مكافحة غسل الأموال التي تشير إلى نشاط مشبوه في حساب مستخدم وتتطلب إجراء فحص يدوي

2. الجهات الفاعلة السيئة التي تستخدم مستندات مزيفة أو مواد مزيفة لأغراض التحقق.

3. الودائع إلى عنوان خاطئ.

4. ضحايا التصيّد.

5. حالات نادرة لتعليق الحساب بسبب طلب إنفاذ القانون ، حيث يُحظر صراحةً إبلاغ المستخدم المعني بهذه المسألة.

6. يتطلب منا إنفاذ القانون تجميد الأصول دون حظر صريح من إبلاغ المستخدم المعني.

7. طلب طرف ثالث يدعي أموالهم متورط في نشاط احتيالي.

8. فقدان الوصول إلى الـ 2FA.

9- تتعلق فئة منفصلة من الحالات التي تسبب تأخيرات في عمليات ( الإيداع / السحب ) على مجموعة فرعية من الأصول لها علاقة بالبنية التحتية الأمنية الشاملة و القضايا التقنية.

صرحت Gald أيضاً:

“نحن نؤمن بمستقبل مليء بالإنترنت المستدام و اقتصاديات الواقع الافتراضي ، ونعمل بنشاط على إنشاء بنيتها التحتية الحيوية لسنوات عديدة” ، وتكرر مرة أخرى كيف أن قرار الشركة “بالتركيز على الأشياء التي نعتبرها أساسية” وإهمال العلاقات العامة ، والتي تتضمن الرد على الإتهامات العامة قد كلفها جميع المنشورات السيئة التي حصلت عليها مؤخرًا. ”

في فرصة أخيرة ، أكدت أن فريقها تعلّم من خطئه كما قالت ، “نحن نبحث بإستمرار عن مواهب الإتصالات العامة مع أو بدون خبرة في تكنولوجيا بلوكتشين . ”

بالإضافة إلى ذلك ، في إشارة إلى العملات الرقمية التي تمت إدراجها و إزالتها من المنصة ، قالت البورصة أنها تشرفت بالعمل مع مجموعة متنوعة من المشاريع. ومع ذلك ، نظرًا الى أن مجال العملات الرقمية لا يزال ناشئًا ، كانت هناك ثغرات في حكمهم في تقييم التكامل الشركاء. كما تناولت مدونة HitBTC أيضًا عددا من القضايا الأخرى .

ومع ذلك ، لم يقتنع بعض المستخدمين برد المنصة وردها لتهمة الإفلاس ، حيث قام ProofofResearch بالرد على مدونة HitBTC :

” هل هناك سبب يمنعك من إخبار الناس بمكان تخزين بيتكوين الخاص بك ؟ إذا كان ما نشرته غير صحيح كما تدعي ، فإن توفير عنوان محفظة حيث يتم تخزين أموال البيتكوين الخاصة بك سوف يقطع شوطًا طويلاً في إثبات ذلك . “

تبدو منصة HitBTC مثيرةً للجدل بحق ، ولا تتمتع بالكثير من الشفافية. بالرغم من ذلك ، فإن المنصة لاتزال تعمل بشكل طبيعي وتلك المشاكل في السحب لم تواجه سوى عدد ضئيل من المستخدمين ، وصرّحت المنصة أنها قامت بمعالجة تلك الحالات التي أثيرت على منصات التواصل الإجتماعي .

في النهاية عزيزي القارئ ، قم بمشاركتنا آرائك حول منصة HitBTC ، وهل ترى أن المنصة تقوم باحتيال ما ؟ قم بمشاركتنا آرائك عبر الكتابة في صندوق التعليقات أسفل المقال.

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