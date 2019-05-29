مشروع DREP يعلن عن شراكة جديدة لدعم استراتيجية مدينة دبي للبلوكشين

أعلن مشروع DREP السنغافوري عن شراكة جديدة مع BlockGemini, وهي شركة رائدة في تطوير واستشارات البلوكشين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ومن المتوقع أن يوفر مشروع DREP الدعم التقني لمشاريع BlockGemini في صناعات مختلفة مثل العقارات و التمويل وسلاسل التوريد, والتي تتماشى مع إستراتيجية مدينة دبي للبلوكشين 2020.

وبهذا التعاون فإن مشروع DREP قادر على الدخول إلى منطقة الشرق الأوسط والاعتماد على بلوكشين DREP و توسيع قاعدة المستخدمين وتحقيق تغطية جغرافية أوسع.

يجدر بالإشارة إلى أن شركة BlockGemini قدمت حلول قائمة على البلوكشين للعديد من المشاريع في دبي بما في ذلك أكبر وكالة عقارية في مدينة دبي وهي “شركة إعمار“.

وقام شو شياو, الشريك المؤسس لـ DREP, بزيارة شركة BlockGemini في الثاني من شهر أبريل الماضي لبحث طرق تطوير البلوكشين في المشاريع والمنطقة.

يجدر بالإشارة إلى أن حكومة دبي تسعى إلى مواكبة اتجاهات الصناعة واغتنام فرص الثورة الصناعية الرابعة وذلك بالتركيز على أحدث التقنيات والأدوات القادرة على تحسين الكفاءة والإنتاجية.

وتنوي مدينة دبي تبني تكنولوجيا البلوكشين و العقود الذكية في جميع الصناعات والقطاعات الرئيسية ومن المتوقع أن توفر هذه الاستراتيجية 25.1 مليون ساعة من انتاجية العمل سنوياً بالإضافة إلى المحافظة على البيئة.

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كما أنه من المتوقع أن تنمو العلاقات التجارية بين مشروع DREP و الشركات والمؤسسات في منطقة الشرق الأوسط بفضل هذه الشراكة وتقدم خدماتها مباشرة إلى الحكومات والمؤسسات المحلية بطريقة مباشرة لتطوير صناعة البلوكشين في المنطقة.

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مراجعة لمشروع DREP ونظرة على نقاط القوة والضعف

متخصص في التسويق الالكتروني ومؤسس مجموعة الخليج 365 ومستشار في منصة Upex و منصة BitMart و مشروع MenaPay