قصة من قصص الاحتيال بواسطة العملات الرقمية المشفرة في عالمنا العربي

قبل مدة أطلقت إدارة موقع الخليج 365 مبادرة كشف عمليات الاحتيال في عالم الكريبتو والتبليغ عنها.

وتهدف المبادرة لكشف العمليات الاحتيالية في مهدها وكشف أصحابها حتى لا يقع المزيد من المستخدمين كضحايا لهؤلاء عديمي الضمائر.

موضوع وقصة اليوم واحدة من هاته القصص والمحاولات الاحتيالية وددنا وضعها ونشرها كمثال تنبيهي وتحذيري لدحض مواقف مشابهة.

القصة تقوم على شاب عربي أو جهة ما تستعمل هذه الصفة (مستخدما اللهجة اللبنانية ويكتب باللغة الانجليزية) يزعم أن لديه جواز سفر أمريكي وأن لديه عدة عملات من البيتكوين مغلق عليها من طرف الهيئة الرقابية بالولايات المتحدة الأمريكية للتحقيق معه حول هويته (KYC) وأن التحقيق ألزمه بأن لا يمكن سحب إلا 2 بيتكوين بشكل يومي وهو مستعجل ويريد سحبهم كلهم قبل أن يجمدوا حسابه, كما هو موضح في الرسائل أدناه:

لذا يتقدم بطلب المساعدة من شخص يمكنه التحويل له مباشرة عن طريق تداول البيتكوين نظير عملة الترون.

إلى هنا الأمور تبدو عادية ولا غبار عليها.

ثم يبدأ النصب والاحتيال عن طريق طلب المحتال من الضحية تسجيل حساب لدى أحد منصات التداول وتجهيز مبالغ TRX للتحويل والتداول معه، مع الوعد بمنح نسبة مئوية للربح وطلب من الضحية الذي يود مساعدته التحويل إليه أولا ؟

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بعدها تأتي المرحلة الثانية وهي تغيير اسم نطاق المنصة الأول ووضع اسم نطاق المنصة الثانية المشبوهة

وذلك بغرض اقتناص البريد الالكتروني والرقم السري والمحفظة المخزنة للعملات للاستيلاء على ما بحوزتها عند التسجيل في اسم النطاق المزيف.

الشاهد من القصة هو أخذ الحذر الشديد عند التعامل مع مثل هذه الجهات المذكورة في الصور أعلاه وعدم تسليم أي معلومات شخصية (بريد الكتروني، رقم سري، عنوان محافظ التخزين…) وعدم الانسياق خلف جميع العروض المغرية من غرباء عبر الإنترنت.

ويمكن طلب الاستشارة والاستفسار في أمور مماثلة أيضا من خلال مجتمع الخليج 365 للنقاشات

كما يمكنكم مشاركتنا بقصص مشابهة لنشرها بغرض التوعية والتحذير من عمليات النصب والاحتيال المنتشرة في سوق العملات الرقمية المشفرة, تعرف على تفاصيل المبادرة هنا.

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صانع محتوى | مختص في التسويق عن طريقه.

مهتم بالعملات الرقمية المشفرة وبتقنية البلوكشين أؤمن بأنها يوما ما ستكون لها الكلمة الأعلى في اقتصاد الغد.