إيردروب Crypto Market Ads

تُعد Crypto Market Ads سوقاً جديداً يحل جميع مشكلات الإعلان وحملات التسويق للعملات الرقمية الجديدة وذلك من خلال ربط الناشرين و المعلنين في سوق العملات الرقمية في مكان واحد ، الهدف هو سوق اعلاني ديمقراطي وغير مركزي ، هذه هي الرؤية الكامنة وراء إعلانات سوق العملات الرقمية .

ومن مشاريع منصة Crypto Market Ads ايضاً انشاء قاعدة بيانات كاملة لمشاريع الـ ICO و IEO لتسهيل الترويج للعملات الجديدة بشكل يكون فعال وقريب من المستثمرين ، وذلك سيكون اقل تكلفة من عمليات الترويج التقليدية التي تحتاج كمية هائلة من الأموال .

عملة منصة Crypto Market Ads رمزها (CMA) مبنية على شبكة الإثيريوم ، وستبدأ مرحلة IEO على منصة IDAX الشهيرة بتاريخ 5 يونيو 2019 .

تحذير : نحن هنا نسلط الضوء فقط ونعطي نبذة بسيطة حول مشروع العملة ، ولا ننصح ابداً في الأستثمار او المشاركة في عملية الأكتتاب ، نريد فقط ان تستفيد من الفرصة المجانية عن طريق الإيردروب .

رقم الإيردروب : 75

إسم العملة : Crypto Market Ads

رمز العملة : CMA

كمية قطع التوزيع : 2000

القيمة : 20 $

التقييم : 5/5

المصداقية : 100%

موعد نهاية الايردروب : غير معلن .

التسجيل بالموقع : https://www.cryptomarketads.com/ الأشتراك في مجموعتهم على تلغرام : https://t.me/CryptoMarketAdsOfficial متابعتهم على فيسبوك : https://www.facebook.com/cryptomarketads متابعتهم على تويتر : https://twitter.com/cryptomarketads متابعتهم على انستغرام : https://www.instagram.com/cryptomarketads/ متابعتهم على ميديام : https://medium.com/@info_85454 قم بترك تعليق على موضوعهم الرئيسي على منتدى BitcoinTalk ، سنقوم بشرح كيفية الرد في الأسفل ، رابط الموضوع : https://bitcointalk.org/index.php?topic=5148210.0 املأ النموذج : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScMdbF8hExlyLAzgnWwOUTnmtJ2aTjeMVGF7yMgQGl_mjsCAw/viewform

شرح كيفية الرد على موضوعهم في منتدى BitcoinTalk :

يكون التعليق بهذا الشكل :

# Proof of Participation

: Email Address used for creating your CMA Account

Joined CMA Telegram Group?: Yes

Joined Twitter: Yes

Joined Facebook?: Yes

Joined Instagram?: Yes

Joined YouTube?: Yes

Joined Linkedin: Yes

ملاحظات :

سيتم توزيع الإيردروب للمشتركين عند نهاية مرحلة IEO .

رابط سبريد شيت للتأكد من صحة اشتراكك في الإيردروب : SpreadSheets

إخلاء مسؤولية :

الخليج 365 الإخباري ليس مستشارك الإستثماري و لا يتحمل مسؤولية دخولك للطروح الأولية لهذه العملات هو فقط يقدم لك فرصة الإستفادة من عملات مجانية عن طريق الإيردروب كما أنه لا يستفيد ماديا بأي شكل من الأشكال من وراء طرح هذه العملات من خلال الموقع

لمزيد التعليمات التقنية حول الإستفادة من الإيردروب الرجاء زيارة هذا الرابط

تابعونا على القناة التلجرام الإيردروب Arabfolioairdrops@