إيردروب Crypto Market Ads

تُعد Crypto Market Ads سوقاً جديداً يحل جميع مشكلات الإعلان وحملات التسويق للعملات الرقمية الجديدة وذلك من خلال ربط الناشرين و المعلنين في سوق العملات الرقمية في مكان واحد ، الهدف هو سوق اعلاني ديمقراطي وغير مركزي ، هذه هي الرؤية الكامنة وراء إعلانات سوق العملات الرقمية .
ومن مشاريع منصة Crypto Market Ads ايضاً انشاء قاعدة بيانات كاملة لمشاريع الـ ICO و IEO لتسهيل الترويج للعملات الجديدة بشكل يكون فعال وقريب من المستثمرين ، وذلك سيكون اقل تكلفة من عمليات الترويج التقليدية التي تحتاج كمية هائلة من الأموال .
عملة منصة Crypto Market Ads رمزها (CMA) مبنية على شبكة الإثيريوم ، وستبدأ مرحلة IEO على منصة IDAX الشهيرة بتاريخ 5 يونيو 2019 .
تحذير : نحن هنا نسلط الضوء فقط ونعطي نبذة بسيطة حول مشروع العملة ، ولا ننصح ابداً في الأستثمار او المشاركة في عملية الأكتتاب ، نريد فقط ان تستفيد من الفرصة المجانية عن طريق الإيردروب .
رقم الإيردروب : 75
إسم العملة : Crypto Market Ads
رمز العملة : CMA
كمية قطع التوزيع : 2000
القيمة : 20 $
التقييم : 5/5
المصداقية : 100%
موعد نهاية الايردروب : غير معلن .
- التسجيل بالموقع : https://www.cryptomarketads.com/
- الأشتراك في مجموعتهم على تلغرام : https://t.me/CryptoMarketAdsOfficial
- متابعتهم على فيسبوك : https://www.facebook.com/cryptomarketads
- متابعتهم على تويتر : https://twitter.com/cryptomarketads
- متابعتهم على انستغرام : https://www.instagram.com/cryptomarketads/
- متابعتهم على ميديام : https://medium.com/@info_85454
- قم بترك تعليق على موضوعهم الرئيسي على منتدى BitcoinTalk ، سنقوم بشرح كيفية الرد في الأسفل ، رابط الموضوع : https://bitcointalk.org/index.php?topic=5148210.0
- املأ النموذج : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScMdbF8hExlyLAzgnWwOUTnmtJ2aTjeMVGF7yMgQGl_mjsCAw/viewform
شرح كيفية الرد على موضوعهم في منتدى BitcoinTalk :
يكون التعليق بهذا الشكل :
# Proof of Participation
: Email Address used for creating your CMA Account
Joined CMA Telegram Group?: Yes
Joined Twitter: Yes
Joined Facebook?: Yes
Joined Instagram?: Yes
Joined YouTube?: Yes
Joined Linkedin: Yes
مرتبط :
ملاحظات :
- سيتم توزيع الإيردروب للمشتركين عند نهاية مرحلة IEO .
- رابط سبريد شيت للتأكد من صحة اشتراكك في الإيردروب : SpreadSheets
إخلاء مسؤولية :
الخليج 365 الإخباري ليس مستشارك الإستثماري و لا يتحمل مسؤولية دخولك للطروح الأولية لهذه العملات هو فقط يقدم لك فرصة الإستفادة من عملات مجانية عن طريق الإيردروب كما أنه لا يستفيد ماديا بأي شكل من الأشكال من وراء طرح هذه العملات من خلال الموقع
لمزيد التعليمات التقنية حول الإستفادة من الإيردروب الرجاء زيارة هذا الرابط
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب فوليو وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.