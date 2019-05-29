الرئيس التقني السابق لـ Coinbase: لا توجد عملة رقمية تتفوق على البيتكوين

“بالاجي سرينيفاسان” المدير التقني السابق لـ Coinbase يرى بأنه لا توجد عملة رقمية تتفوق على البيتكوين.

وأن اعتماد التطبيقات على تقنية البلوكشين في العشر سنوات القادمة أمر لا مفر منه، حيث ستصبح الأمور لامركزية أكثر.

هذه التصريحات أدلى بها “بالاجي” على شكل سلسلة تغريدات عل تويتر والتي تحدث فيها حول التقنيات الحديثة وما ستفعله في الصناعة التقنية الحالية وكيف ستساهم في تغييرها بنحو جذري.

حيث أن القوة اللامركزية ستعيد تشكيل جميع التطبيقات والتقنيات التي نعرفها مثل البريد الالكتروني، الخرائط على الانترنت، الهواتف الذكية، الفيديو، صناعة المحتوى…

واعتبر “بالاجي سرينيفاسان” المرحلة الحالية من احتكار المنتجات والخدمات من طرف الشركات المركزية هي مرحلة أولى. بينما ستأتي المرحلة الثانية من التقدم وستحمل معها الكثير من التغيير.

ويضيف الرئيس التقني السابق لـ Coinbase بأن الانجذاب نحو البرمجيات الحرة واللامركزية في تزايد مستمر منذ ظهور نظام لينوكس الذي مهد الطريق أكثر للامركزية ليزداد الانجذاب بشكل واضح مع ظهور العملات الرقمية المشفرة.

ويعتقد “بالاجي” أن التطبيقات القائمة على النصوص ستكون أولى التطبيقات اللامركزية مثل: تويتر …

بينما في السنوات القادمة سيكون التأثير على مستوى التطبيقات ذات النطاق الترددي العالي مثل: يوتيوب، سناب شات…

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تلقت تصريحات “بالاجي سرينيفاسان” استحسان مجتمع التشفير وأثنى عليها العديد بالقول أنها تحليلات واقعية.

عد سؤال “بالاجي” حول العملة المستقبلية لفيسبوك وهل ستشكل تهديد للبيتكوين أجاب بالقول:

لاتوجد عملة رقمية مشفرة يمكن أن تنافس البيتكوين.

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صانع محتوى | مختص في التسويق عن طريقه.

مهتم بالعملات الرقمية المشفرة وبتقنية البلوكشين أؤمن بأنها يوما ما ستكون لها الكلمة الأعلى في اقتصاد الغد.