تقرير: تداول عملة فيسبوك المشفرة قد يواجه تحديات ديموغرافية

تام شمس - الأربعاء 29 مايو 2019 05:52 صباحاً -

وفقًا لبحث حديث أجرته شركة ديار لتحليل العملات، والذي تم نشره يوم ٢٨ مايو، فإن غلوبال كوين من فيسبوك التي تركز على المدفوعات ستواجه تحديات ديموغرافية.

ومن المفترض أن تبدأ العملة المشفرة الأصلية من فيسبوك - والتي ستسعى إلى تعطيل الشبكات المصرفية أو تجاوزها من أجل إزالة الحواجز المالية وتقليل تكاليف المستهلك - في عام ٢٠٢٠.

وفي تقريرها الأخير، تشير ديار إلى أن العملة ستواجه تحديات ديموغرافية حيث أن قاعدة مستخدمي عملاق وسائل التواصل الاجتماعي آخذة في التقدم.

وعلى ما يبدو فليس هناك ما يكفي من الوعي حول العملات الرقمية بين قاعدة المستخدمين المتقدمين في السن، في حين أن قاعدة المستخدمين الصغيرة من الشباب، الذين هم مطلعون جيدًا على النوع الجديد من العملات، ليسوا أثرياء بما يكفي لاستخدامها بكميات كبيرة.

توزيع عمر مستخدمي فيسبوك. المصدر: ديار

علاوة على ذلك، لتسهيل التبني من قبل المستهلكين والتجار، ستحتاج غلوبال كوين إلى الدخول في شراكات مع المؤسسات المالية التقليدية، حسبما يتابع التقرير. وعلى الأرجح، سوف يركز موقع فيسبوك على البلدان التي تفتقر إلى بنيتها التحتية المالية، وفقًا لما ذكرته ديار.

وحسبما تم الإبلاغ سابقًا، أفيد أن فيسبوك كان في مناقشات مع شركة ويسترن يونيون التي تقدم خدمات المدفوعات، كجزء من أبحاثها حول توفير إمكانية الوصول بأسعار معقولة إلى خدمات تحويل الأموال لغير المقرضين.

Moreover, to facilitate adoption from consumers and merchants, Globalcoin will need to enter into partnerships with traditional financial institutions, the report continues. Most probably, Facebook will reportedly focus on countries whose financial infrastructure is lacking, Diar states.

As previously reported, Facebook was reportedly in discussions with global payments services provider Western Union, as part of its research into providing affordable access to money transfer services for the unbanked.

Facebook was also reportedly seeking $1 billion in backing for its crypto project from Visa and MasterCard and has also allegedly met with venture capital mogul Tim Draper to discuss possible investment.

Last week, the Financial Times reported that Facebook held talks with major American crypto exchange and wallet service Coinbase and Gemini exchange, which was founded by the Winklevoss twins. According to anonymous sources, Facebook conducted negotiations with major crypto-related firms in order to ensure that its long-rumored stablecoin is pegged to the value of the U.S. dollar and is liquid, tradeable and secure.