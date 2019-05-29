أسعار العملات الرقمية اليوم الأربعاء 29-5-201

شهدت العملات الرقمية خلال اليومين الماضيين ارتفاعاً يعكس ايجابيات سوق العملات الرقمية ويسجل مستوياتٍ قياسية في عام 2019.

حقق البيتكوين يوم أمس مستوى سعري جديد حيث وصل سعره إلى حوالي 8,800 دولار مسجلا مكاسب جيدة أما اليوم فقد أظهر البيتكوين تراجعا ويبدو أنه يفقد جزءا من هيمنته ، مما يعطي الفرصة لصعود العملات الرقمية البديلة Altcoin مقابل كل من البيتكوين و الدولار .

أسعار العملات الرقمية اليوم الأربعاء 29-5-2019

لاتزال بيتكوين محافظة على مكاسب الفترة الاخيرة مع انخفاض طفيف بنسبة 0.91 % عن اليوم الماضي ويستقر سعر العملة اليوم عند مستوى 8700 دولار في حين يظهر مؤشر الهيمنة للعملة الأولى في السوق تضخما حاداً ويشير المحللين إلى أن ذلك يساهم في تدفق سيولة الببتكوين للعملات الرقمية الاخرى مما يعطي الفرصة لازدهار سوق الaltcoin .

حققت الإيثيريوم أيضا ارتفاعاً بنسبة 1.2%، ويتم تداول العملة في الوقت الحالي بسعر قريب من 272 دولار.

تحقق عملة الريبل Ripple XRP مكاسب متتالية بنسب جيدة حيث بلغت نسبتها اليوم 8.51 % ويتراوح سعرها الآن فوق مستوى 0.45 دولار .

Litecoin هبطت عملة اللايتكوين بنسبة بسيطة اليوم 0.18 % ويتارجح السعر حول 114 دولار أمريكي امريكي.

وبعد المكاسب التي حققتها عملة Binance Coin على مدى الأيام المتتالية مؤخراً ، فإن سعر العملة اليوم قد تراجع منذ يوم امس بنسبة 2.7% ويتأرجح السعر الآن حول 33 دولار .

واصل سعر Bitcoin Cash الارتفاع بنسبة بسيطة اليوم 0.83 % ويتارجح السعر الآن حول 435 دولار .

يمكنك متابعة الأسعار في الوقت المباشر من خلال الضغط على الرابط التالي : أسعار العملات الرقمية

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أسعار عملات أخرى :

EOS يرتفع سعر العملة اليوم محققاً مكاسب لليوم التالي على التوالي بنسبة 4.67 % ويتم تداول العملة الآن عند مستوى السعر البالغ 7.99 دولار .

TRON هبطت عملة TRX عن مستواها يوم امس بنسبة 0.27 % ويتم تداول العملة الان عند مستوى السعر 0.0345دولار.

Cardano ترتفع اليوم بنسبة بسيطة عن يوم امس حيث بلغت النسبة 2.25 % ويتأرجح السعر الآن حول 0.091 دولار.

Steller لازالت تحقق أرباحا هي الأخرى بنسبة 3.27% ويتارجح سعر العملة XLM عند مستوى الـ 0.140 دولار.

تحسن العملات الرقمية دليل على انتهاء سوق الدببه والهبوط التي تعرضت لها العملات الرقمية في عام 2017 وذلك قد يكون بفضل زيادة اعتماد العملات الرقمية من قبل العديد من الشركات المهمة على الساحة مثل Facebook و Fedality و Yahoo japan .

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