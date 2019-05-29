ولاية روسية تختبر تطبيقًا يستند إلى بلوكتشين للإدارة العامة

تام شمس - الأربعاء 29 مايو 2019 03:54 صباحاً - تختبر ولاية نيجني نوفغورود الروسية استخدام تطبيق قائم على بلوكتشين "City N" لمهام الإدارة العامة، وذلك وفقًا لتقرير صادر عن فوركلوغ يوم ٢٨ مايو.

وبحسب ما ورد سيتمكن سكان الولاية من تقديم ضرائبهم على منصة فوستوك المستندة إلى بلوكتشين باستخدام تطبيق City N. وتشمل الخدمات الأخرى للتطبيق القدرة على التحقق من هوية سكان نيجني نوفغورود، بالإضافة إلى القدرة على تتبع النفقات التي دفعها السكان لميزانية الولايات عبر بوابة الخدمات العامة على الإنترنت Gosuslugi.

وقد علّق حاكم منطقة نيجني نوفغورود، جليب نيكيتين، على الشفافية الممنوحة باستخدام تقنية بلوكتشين، وكذلك آمال الحكومة في المشاركة المدنية عبر التطبيق الجديد قائلًا:

"بفضل التقنيات الحديثة، سيتم إشراك السكان بشكل أكثر فاعلية في إدارة مدينتهم من خلال الموازنة "التشاركية" الاستباقية. وسوف تسمح لنا تقنية بلوكتشين بأقصى درجات الشفافية والصدق في العلاقات بين الشخص والدولة." Advertisements

ويُزعم أنه سيتم تخصيص أموال في الميزانية الفيدرالية لعام ٢٠٢٠ لإطلاق برنامج تجريبي للمنصة في مناطق أخرى. وسيشرف المركز الوطني للمعلوماتية التابع لشركة روزتك على تنفيذ البرنامج على مستوى البلاد.

وحسبما أفاد كوينتيليغراف سابقًا، صاغت شركة روزتك الروسية المملوكة للدولة مقترحًا لاستراتيجية بلوكتشين الوطنية لمدة خمس سنوات من شأنها أن تولد ١,٦ تريليون روبل (٢٥,٤ مليار دولار).

ووفقًا لتقرير فوركلوغ، وقعت روزتك وفوستوك اتفاقية شراكة لتنفيذ تكنولوجيا بلوكتشين في البنية التحتية الرقمية للاتحاد الروسي.