حكومة دبي وبنك الإمارات العربية المتحدة يكشفان عن منصة للرهن العقاري قائمة على بلوكتشين

تام شمس - الأربعاء 29 مايو 2019 03:54 صباحاً - أبرمت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، وهي ذراع العقارات التابعة للمجلس التنفيذي في دبي، شراكةً مع بنك المشرق في الإمارات العربية المتحدة لإطلاق نظام رهن عقاري قائم على أساس بلوكتشين، وذلك وفقًا لتقرير صادر عن ذا ناشيونال يوم ٢٨ مايو.

ووفقًا للتقرير، ستعمل المنصة القائمة على أساس بلوكتشين كمستودع لسجلات الرهن العقاري، فضلًا عن كونها وسيلة لتأكيد امتثال الرهون العقارية لسياسات التسجيل. وبالإضافة إلى ذلك، سوف تستوعب المنصة التحديثات المستمرة التي تحدث بعد بيع الممتلكات، مثل تسجيل التصفية وافتراض الدفع أو التغييرات في القروض العقارية.

وتعد منصة بلوكتشين الجديدة جزءًا من جهود دائرة الأراضي والأملاك لتبسيط خدماتهم. ووفقًا للتقرير، قال المدير العام لدائرة الأراضي والأملاك "سلطان بطي بن مقرن":

"يأتي تطوير وإطلاق نظام الرهن العقاري الإلكتروني الجديد كجزء من جهودنا المستمرة لتعزيز تطبيقات وأنظمة الأتمتة في معاملاتنا لتقليل المعاملات الورقية وعدد الزيارات".

وبحسب ما ورد أطلقت دائرة الأراضي والأملاك نظامًا آخر قائمًا على أساس بلوكتشين في العام الماضي، وهو نظام التعاملات العقارية الذاتية الذي يُزعم أنه مصمم أيضًا لرقمنة المستندات للمعاملات الورقية وتبسيط عملية السمسرة، والتي تشمل ربط المستأجرين وملاك العقارات بفواتير خدمات المرافق.