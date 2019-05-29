الترون Tron من المشاريع القائمة على تقنية البلوكشين والتي تهدف إلى إعادة ابتكار عملية نشر المحتوى عن طريق الانترنت من خلال توفير خاصية نشر محتوى بشكل مجهول.

وتغيير طريقة عرض الاعلانات الحالية التي تسيطر عليها كل من قوقل وفيسبوك على 75% منها وجعلها بشكل لامركزي تماما.

يمكن القول على عملة مشروع ترون TRX أنها نجحت بشكل كبير في عملية الانتشار وأصبحت تحظى بشعبية بارزة بالاضافة إلى تقدمها في الترتيب من حيث القيمة السوقية الاجمالية

إذ تقدر قيمة وحدة TRX بـ0.033 دولار بقيمة سوقية اجمالية تقدر بـ2.2 مليار دولار لتحتل بذلك المرتبة 11.

ويرى “جاستن سان” مؤسس والمدير التنفيذي لترون أن مشروعه سيكون أكثر جاذبية للمستثمرين مع الوقت وسيكون نقطة تحول في صناعة المحتوى مستقبلا.

إن كنت مستثمر في عملة TRX وتريد حفظ أموالك للمستقبل فهذا الموضوع يهمك.

أفضل المحافظ الرقمية للاحتفاظ و تخزين عملة الترون (TRX)

محفظة Exodus

محفظة Exodus واحدة من المحافظ المتميزة بدعمها حفظ عملة الترون وأكثر من 100 عملة مشفرة أخرى.

المحفظة متوفرة على مختلف أنظمة التشغيل: ويندوز، ماك، لينوكس…

المثير في محفظة Exodus أيضا أنها مدمجة مباشرة مع منصة ShapeShift وبذلك توفر امكانية تبادل عملة ترون نظير عملات أخرى بشكل مباشر.

محفظة Tron Wallet

محفظة Tron Wallet مبنية على كود مفتوح المصدر تتوفر هذه المحفظة على متصفح قوقل كروم وأجهزة أندرويد وiOS.

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التطبيق مدعم من شركة ترون بشكل مباشر ما يجعلها في تطوير ودعم مستمر من الشركة. الأمر الذي يجعلها أحد الخيارات الجيدة لحفظ عملات الترون. ولكن يجدر بالإشارة إلى أنها محفظة ساخنة متصلة بالانترنت ما يجعلها عرضة للقرصنة.

محفظة Ledger Nano S

محفظة Ledger Nano S غنية عن التعريف من حيث الانتشار والقدم (أولى محافظ التخزين البارد) تعد أحد الخيارات لحفظ عملة الترون بالاضافة إلى إمكانية حفظ أكثر من 700 عملة مشفرة أخرى.

الجميل في محفظة Ledger Nano S أنها توفر حفظ العملات المشفرة بشكل بارد أي بعيدة عن الانترنت مع توفير شاشة صغيرة وزرين للتحكم في عمليات التخزين.

محفظة Trezor

محفظة شبيهة بمحفظة Ledger Nano S وتعتبر أحد منافسيها, وتسمح بتخزين عملة الترون بالاضافة إلى دعم حفظ 700 عملة مشفرة أخرى، المحفظة تملك شاشة صغيرة مدمجة بالاضافة إلى زرين لتأكيد المعاملات.

كانت هذه ابرز الخيارات المتوفرة لحفظ عملة الترون TRX، يمكن اختيار الأنسب حسب طبيعة الاستخدام.

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صانع محتوى | مختص في التسويق عن طريقه.

مهتم بالعملات الرقمية المشفرة وبتقنية البلوكشين أؤمن بأنها يوما ما ستكون لها الكلمة الأعلى في اقتصاد الغد.