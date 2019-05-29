ياهو اليابان تطلق منصة تبادل العملات الرقمية TaoTao

خطت Yahoo اليابان خطوة مهمة نحو التكنولوجيا الحديثة وذلك من خلال إطلاق Taotao ، منصة تداول العملات الرقمية وقد حصلت الشركة الأم YJFX ، ياهو اليابان للنقد الأجنبي (فوركس ) ، على حصة 40 ٪ في منصة Taotao ، والتي كانت تُطلق عليها سابقًا إسم منصة BitARG ، في أوائل عام 2018 ومنذ إجراء هذا الاستحواذ ، انتقلت إلى إعداد BitARG كشركة تابعة لشركة Yahoo Japan وقد تم ترخيص منصة التداول من قبل وكالة الخدمات المالية في اليابان FSA.

وفقًا لترجمة الإعلان:

“إشعار بتاريخ الإفتتاح : كنا ننتظر بدء خدمة منصة تداول العملات الرقمية ” TAOTAO “من الظهر في 30 مايو 2019 ! يرجى الإنتظار لبعض الوقت حتى تبدأ المبيعات. “

تعتبر اليابان واحدة من أكثر الدول الحاضنة للعملات الرقمية والتكنولوجيا المتطورة حيث تستضيف اليابان أهم التقنيات الحديثة و هي واحدة من الولايات القضائية الرائدة في العالم بالنسبة للعملات الرقمية ولكن كان لديها الكثير من قضايا السرقة حيث فقدت منصة Coincheck أكثر من 500 مليون دولار في NEM و خسرت T.GOX مئات الملايين من عملة BTC.

لا تزال منصة Binance هي الرائدة في هذا المجال ، حيث تقدم منافسة قوية لـ YJFX من خلال كل من ولاء العملاء والعدد الهائل من العملات الرقمية المدعومة.

استحوذت Yahoo Japan على منصة BitARG في عام 2018 وعملت على إغلاقها ، مما أدى إلى إطلاق المنصة المتوقع بنهاية مايو 2019 و على الرغم من أن المبلغ المتضمن في هذه الصفقة لم يكشف عنه ، إلا أن بعض التقارير تقول إنها تضم ملياري ين ( أي 19 مليون دولار تقريبًا) وخلال العام الماضي مع تطور الصفقة ، حصلت الشركة الأم YJFX على ترخيص من هيئة الرقابة المالية اليابانية FSA .

عدد قليل جدا من المنصات تحمل ترخيص من هيئة الرقابة المالية ويمكن أن يساعد الحصول على هذه الشهادة على غرس الثقة في المجتمع وحشد الأعمال من أجل منصات تداول العملات الرقمية بغض النظر عن اتجاهات السوق.

من المحتمل أن Yahoo اليابان ستساعد في دفع العملة الرقمية نحو الأعلى وذلك من خلال توفير منفذ بسيط وموثوق حيث يمكن للمستخدمين التداول بسهولة مما قد يزيد شعبية العملات الرقمية لدى أولئك الذين لم يدخلو الساحة بعد .

ويمكن أن يساعد العدد القليل من العملات الرقمية المدعومة للمستخدمين الجدد على الحد من الشعور بالإرهاق وقد يساعد على التخفيف من عملية التعلم المرهقة.

Advertisements

تم تكييف المنصة لتناسب احتياجات Yahoo Japan وفرعها في سوق الفوركس و يشاع أن منصة ياهو الجديدة ستركز إلى حد كبير على تداول BTC و ETH من المتوقع أن يكون تداول الخيارات متاحًا لـ LTC و BCH و BTC و ETH و XRP بعد إطلاق Taotao.

أعلنت الشركة أن هذه هي عروضها الأولية وقد تضيف عملات أخرى على قائمة TaoTao كذلك.

أجلت Yahoo Japan الإطلاق الرسمي لمنصة Taotao من منتصف شهر مايو إلى نهاية الشهر ، لكنها لم تقل سبب ذلك مطلقًا ولكن يبدو أن Yahoo أصبح جاهزًا لإطلاق نهائي بحلول 30 مايو .

من المحتمل أن يكون من الصعب مواجهة Binance وغيرها من منصات تبادل العملات الرقمية الرئيسية ، ولكن لدى Yahoo سنوات من البحث وتفضيل البيانات التي من شأنها أن تساعدهم على المنافسة.

المصدر: CCN.COM

إقرأ أيضا :

إخلاء مسؤولية

إن موقع الخليج 365 الإخباري ، يقوم بعرض الأخبار فقط بشكل حيادي ، و لا يعرض أية نصائح إستثمارية ، حول عملات رقمية بعينها ، أو حول عروض طرح أولية ، و لا يشجع أحد على الدخول ضمن ما قد يبدو أنها نصائح استثمارية ، و من ثم يخلي المسؤولية تماماً من أي قرار استثماري يقوم به القارئ .

تابعونا على التلجرام