حكومة دبي وبنك المشرق يطلقان منصة للرهن العقاري قائمة على البلوكشين

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أعلنت دائرة الأراضي والأملاك في دبي والمملوكة من قبل حكومة دبي عن شراكتها مع بنك المشرق في دولة الإمارات العربية المتحدة لإطلاق منصة للرهن العقاري قائمة على تكنولوجيا البلوكشين.
وتنوي دائرة الأراضي والأملاك في دبي إطلاق نظاماً جديداً فعالاً للرهن العقاري الإلكتروني ويعتمد على تقنية جديدة قادرة على توفير الشفافية والأمان للمستخدمين.
ويأتي هذا الإعلان وفقاً لتقرير صادر من قبل صحيفة ذا ناشيونال, والذي ذكر أن النظام الجديد سيكون بمثابة مستودع لسجلات الرهن العقاري ووسيلة للتأكد من أن الرهون العقارية تتوافق مع سياسات التسجيل.
كما تنوي دائرة الأراضي والأملاك في دبي تطوير المنصة في وقت لاحق وذلك لتوفير خدمات بيع العقارات عبر تكنولوجيا البلوكشين.
و ذكر سلطان بطي بن مقرن, مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي, أن تطوير وإطلاق نظام الرهن العقاري الإلكتروني الجديد يأتي جزء من جهود الدائرة المستثمرة لتعزيز تطبيقات التقنية في المعاملات وتقليل استخدام المعاملات الورقية.
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متخصص في التسويق الالكتروني ومؤسس مجموعة الخليج 365 ومستشار في منصة Upex و منصة BitMart و مشروع MenaPay
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