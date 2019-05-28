الكشف عن أول منصة لتداول العملات الرقمية مملوكة من قبل بنك وتستهدف الاستثمار المؤسسي

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كشفت منصة VCTRADE, المملوكة من قبل بنك SBI Holding, في وقت سابقاً عن إطلاق خدماتها للتعامل مع أربع عملات رقمية مشفرة وهي عملة البيتكوين (BTC) و عملة الريبل (XRP) و عملة الايثيريوم (ETH) و عملة بيتكوين كاش (BCH), ولكن قررت المنصة إلغاء إدراج عملة بيتكوين كاش (BCH) في شهر يونيو القادم.
كما كشف متحدث باسم المنصة لـ Cointelegraph, عن خطط جديدة لتوسيع نطاق تركيز عمل المنصة.
حيث تقدم المنصة حالياً خدماتها للأفراد فقط, ولكن تنوي المنصة الآن تقديم خدماتها للمستثمرين من المؤسسات والشركات وذلك بعد الإنتهاء من تطبيق حلول مكافحة غسيل الأموال وأنظمة مكافحة الإرهاب.
وتنوي مجموعة SBI Group, من الاستفادة من قاعدة العملاء الحالية في شركاتها المتخصصة في الاستثمارات وذلك لإكتساب عملاء جدد في سوق الكريبتو والعملات الرقمية.
يجدر بالإشارة إلى أن SBI Holdings تقدم قائمة طويلة من الخدمات لعملائها وذلك يتضمن خدمات الوساطة والخدمات المصرفية والاستثمارية المحلية والدولية.
كما أن المجموعة المالية اليابانية سبق لها الاستثمار في شركة الريبل في عام 2016, وانضم مؤخراً الرئيس التنفيذي لـ SBI Holdings, إلى مجلس إدارة شركة الريبل.
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متخصص في التسويق الالكتروني ومؤسس مجموعة الخليج 365 ومستشار في منصة Upex و منصة BitMart و مشروع MenaPay
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