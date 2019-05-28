تحليل سعر بيتكوين عام في ظل التقلبات الاخيرة

سعر بيتكوين ثابتة فوق 8500 دولار, و ك تحليل سعر بيتكوين من قبل المحللون الفنيون فهم متفائلون بشكل مفرط بعد تحول مؤشر “Guppy غوبي” للأخضر، فبعد ثلاث سنوات ، اومض المؤشر الفني Guppy “ب الشراء”. ونتيجة لذلك ، يعتقد المحللون الفنيون أن الثيران في السوق يسيطرون، مما يجعل سعر البيتكوين في المناطق الايجابية . قد يكون هذا صحيحًا لأن Bitcoin ارتفع 8.9 في المائة في الأسبوع الماضي و تجاوز ما يزيد عن 8500 دولار.

تحليل سعر بيتكوين

المتداولون متحمسون لما هو قادم، ولكن يجب ان يكون الحماس هذا موضوعي لأن اتجاهات اسعار الاصول لا ترتفع الى سعر غير موضوعي في لمحات البصر. في أسواق رأس المال المختلفة ، من الطبيعي أن تعزز أسعار الأصول مسارها الرئيسي بعد شهور أو حتى سنوات. مع تغير الاتجاهات ، تتكرر الاختلالات الكاذبة وتوحيد الأسعار. لهذا السبب ، وكما هو متوقع ، العديد من المتداولين يشعرون بالقلق من طفرة البيكوين هذه.

وفقًا لمتداولون محنكون في العملات المشفرة سعر البيتكوين 11.700 دولار هو أمر شراء أساسي يجب كسره قبل حركة الثيران القوية نحو مستويات قياسية. ومع ذلك ، فمن الحكمة الابتعاد عن التنبؤات الغير موضوعية. و حتي الان مجتمع المتداولن واثق من أن المشترين يسيطرون على سعر البيتكوين.

استنادا للمؤشر الفني الطويل المدى، قد تحول إلى اللون الأخضر لأول مرة منذ ثلاث سنوات ، و منه يرى المحللون أن فصل شتاء العملات المشفرة قد انتهى أخيرًا. المؤشر الفني ، غوبي طبع إشارة شراء. و في آخر مرة حدث ذلك ، ضغط مشتروا العملات المشفرة لمدة عامين.

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حتى وقت كتابة التقرير سعر بيتكوين يتداول فوق سعر 8700 دولار ، السعر يعبر مستقر في الساعات الأربع والعشرين الماضية. لكن بصعود بقيمة 8.9 في المائة أسبوعيًا حتى الآن. ومن التحليل الأساسي والمعنوي ، من الواضح أن المشترين هم المسيطرون.

المؤشر الفني

نظرًا لأن الاتجاه صعودي ، فإن شريط المرساة هو شريط الاختراق الصعودي ل 26 مايو. البيتكوين أحجام تداولته خفيفة ولكنها واسعة النطاق. فكما ذكرنا ، المتداولون حذرون من التراجع السعري. فبغض النظر عن ذلك ، كل انخفاض يمثل فرصة شراء بيتكوين.

صحيح أن المشترين هم المسؤولون ، كل هذا يتوقف على ما إذا كان شريط الهبوط الذي يمحو مكاسب 26 مايو يحتوي على أحجام تداول مرتفعة فوق 19 ألف أو حتى 47 ألف يوم 14 مايو. إذا كان هذا هو الحال ، فيجب على المتداولين الخروج من مراكزهم الطويلة والانتظار لإشارة شراء أخرى.