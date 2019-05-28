منصة Coinbase تطلق بطاقة بنكية تتيح لك الشراء بواسطة العملات الرقمية

يعد أمر شراء بيتكوين و العملات الرقمية المشفرة عملية صعبة بعض الشيء نظرا للوائح الحكومية التي وضعتها العديد من الدول وكذا منصات التداول التي تعمل على تقنين الصناعة بشكل أكبر.
كما ينطبق ذات الأمر على عملية انفاقها بحكم قلة المواقع التجارية التي تدعم الدفع بالعملات الرقمية المشفرة.
مع أننا نلاحظ بداية التوسع والتبني ودخول العديد من المتاجر العالمية لسوق الكريبتو كرنسي وقبولهم الدفع عن طريقه:
الآن بإمكانك استخدام البيتكوين والعملات الرقمية في كبرى المحلات التجارية العالمية
أطلقت شركة كوين بايس أحد الحلول العملية التي تساعد على الشراء والتسوق بواسطة العملات الرقمية من خلال بطاقة معدة خصيصا لهذا الغرض بالاضافة إلى دمج تطبيق Coinbase Card معها والمتوفر على متجر بلاي ستور ومتجر iOS.
للعلم تم إطلاق العديد من البطاقات الدفع عن طريق العملات المشفرة في وقت سابق.
وبدخول كوين بايس للمجال فإنها تحاول التنافس وعدم فسح المجال بالكامل أمام المنافسين وعلى رأسهم منصة بينانس.
تقوم منصة كوين بايس بإدراج بطيء للعملات المشفرة لمنصتها كما أدخلت ودعمت في وقت سابق العديد من العملات المميزة (التوكنز).
لمح المؤسس والمدير التنفيذي لمنصة كوين بايس حول اطلاق منصة تقوم على التعلم الآلي لتقدم للمستخدمين تنبيهات سعرية مستقبلية.
كما تسعى كوين بايس للاستحواذ على محفظة Xapo في تنافس شرس مع شركة Fidelity.
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صانع محتوى | مختص في التسويق عن طريقه.
مهتم بالعملات الرقمية المشفرة وبتقنية البلوكشين أؤمن بأنها يوما ما ستكون لها الكلمة الأعلى في اقتصاد الغد.
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