منصة Binance تنهي سحب يانصيب Harmony وبصدد فتح التداول على عملة ONE

قامت منصة Binance – أحد أكبر منصات تداول العملات الرقمية في العالم – منذ ساعات قليلة بالإعلان عن أنها قد أكملت عملية سحب يانصيب ( Harmony ( ONE ، مع نسبة تذاكر فائزة تبلغ 30.82 ٪ . و فيما يلي تلخيصاً لنتائج سحب اليانصيب أدناه .

No. of Digits Tail Digits Drawn in the Lottery No. of Winning Tickets 1 Tail Digit 1, 4, 8 16,223 2 Tail Digits None – 3 Tail Digits 250, 340, 360, 390, 510, 543, 723, 803 432 4 Tail Digits 3893 6 5 Tail Digits 11757, 31790, 33840, 05929, 02119 5 Total 16,666

كما أعلنت منصة Binance أيضًا أنها سوف تقوم بفتح باب التداول على أزواج التداول الآتية :

ONE / BNB ، و ONE / BTC ، و ONE / USDT ، و ONE / TUSD ، و ONE / PAX ، و ONE / USDC في يوم 2019/06/01 ، في تمام الساعة الـ 00 : 4 صباحاً بالتوقيت العالمي ( UTC ) .

رسوم إدراج Harmony هي : 0 BNB .

ملاحظة :

يرجى التأكد من أن لديك BNB كافية في حسابك على أساس عدد تذاكرك الفائزة . لقد بدأنا بالفعل خصم الـ BNB من الحسابات الفائزة من اليوم 2019/05/28 ، في الساعة الـ 00 : 8 صباحاً بالتوقيت العالمي ( UTC ) .

و سوف يكون أمام المستخدمين 24 ساعة حتى يوم 2019/05/29 ، الساعة الـ 00 : 8 صباحاً بالتوقيت العالمي ( UTC ) ، لكي يقوموا بتعبئة حساباتهم بعملة الـ BNB ، حيث سيكون توزيع عملة ONE قد اكتمل .

هناك صفحة خاصة بتوكن ( Harmony ( ONE متوفرة على Binance Chain explorer يمكنك زيارتها من هنا .

و في منشور المدونة الخاصة بمنصة Binance ، ذكرت المنصة ملخص كامل عن عملية بيع توكن ( Harmony ( ONE ، جاء فيه ما يلي :

إن عملية بيع توكنز ( Harmony ( ONE هذه هي عرض البيع الخامس للتوكنز على منصة Binance Launchpadهذا العام ، و تعد عرض البيع الثاني للتوكنز وفقاً لقواعد اليانصيب الجديدة .

و قد تم إجراء عملية البيع من خلال جلسة واحدة ، حيث قام المشاركون بشراء توكنز Harmony باستخدام عملة ( Binance Coin ( BNB . و في هذه الجلسة ، تم بيع جميع التوكنز التي بلغت قيمتها 1.58 مليار ONE للمشاركين في منصة Binance Launchpad ، الذين قاموا بسحب تذاكر اليانصيب الفائزة .

و يوفر الجدول الزمني أدناه نظرة عامة على كيفية إجراء عملية بيع توكن ONE :

في يوم 26 مايو 2019 ، في تمام الساعة 23:59:59 ( بالتوقيت العالمي UTC ) :

سجلت Binance Launchpad الأرصدة النهائية من عملة BNB في حسابات المستخدمين .

في يوم 27 مايو 2019 ، في تمام الساعة 06:00 ( بالتوقيت العالمي UTC ) :

تم فتح عملية المطالبة بالتذاكر لجميع المستخدمين المؤهلين لمدة 24 ساعة . و كان بإمكان المستخدمين أيضًا توقيع اتفاقية شراء التوكن ( Token Purchase Agreement ) خلال هذا الوقت .

تم إغلاق عملية المطالبة بالتذاكر . حيث شارك 22,891 مستخدمًا في اليانصيب بحصولهم على إجمالي 54,076 تذكرة . ثم بدأت منصة Binance Launchpad عملية سحب اليانصيب .

أعلنت منصة Binance Launchpad أن هناك عدد 16,666 تذكرة فائزة ، يحملها 12977 فائزاً . و هذا يجعل النسبة المئوية للتذاكر الفائزة تقدر بحوالي 30.82 ٪ ، من بين جميع التذاكر البالغ عددها 54,076 .

و سوف يحصل الفائزون في اليانصيب على عدد 94503.78 من عملة ONE لكل تذكرة فائزة . و سوف يتم خصم أرصدة الـ BNB الخاصة بالفائزين بناءً على عدد التذاكر الفائزة خلال 24 ساعة . فإذا فزت في اليانصيب ، يرجى التأكد من أن لديك رصيد BNB كافي في حسابك .

إن Harmony عبارة عن blockchain سريع و آمن ، تم بناؤه بواسطة فريق من المهندسين من شركات Google و Apple و Amazon و Harvard و Stanford . و تعمل Harmony على مساعدة الشركات في بناء أسواق من التوكنز الرقمية ( مثل أرصدة الطاقة و نقاط الولاء ) ، و الأصول غير القابلة للاستبدال ( مثل مقتنيات الألعاب و العقارات ) . و لدى ” هارموني ” إستراتيجية بناء قوية للنظام الإيكولوجي تركز على خلق شراكات تدفع إلى تبني البروتوكول . و على نطاق واسع ، تساعد Harmony الشركات على خلق توكنز لأصولها و تحفيز مشاركة المستخدم .

و لمعرفة المزيد حول مشروع Harmony ، برجاء قراءة التقرير المتعمق من قبل Binance Research من هنا .

تحذير المخاطر : إن الإستثمار في سوق العملات الرقمية يخضع لمخاطر السوق العالية ، لذلك يرجى إدارة إستثماراتك بحذر ، و سوف يبذل فريق منصة Binance قصارى جهده لإختيار عملات رقمية عالية الجودة ، ولكنها لن تكون مسؤولة عن خسائر الإستثمار الخاصة بك ، سواء المباشرة أو غير المباشرة ، أو نتيجة المنافسة التجارية .

