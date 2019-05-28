منصة Binance تنهي سحب يانصيب Harmony وبصدد فتح التداول على عملة ONE

قامت منصة Binance – أحد أكبر منصات تداول العملات الرقمية في العالم – منذ ساعات قليلة بالإعلان عن أنها قد أكملت عملية سحب يانصيب ( Harmony ( ONE ، مع نسبة تذاكر فائزة تبلغ 30.82 ٪ . و فيما يلي تلخيصاً لنتائج سحب اليانصيب أدناه .
|No. of Digits
|Tail Digits Drawn in the Lottery
|No. of Winning Tickets
|1 Tail Digit
|1, 4, 8
|16,223
|2 Tail Digits
|None
|–
|3 Tail Digits
|250, 340, 360, 390, 510, 543, 723, 803
|432
|4 Tail Digits
|3893
|6
|5 Tail Digits
|11757, 31790, 33840, 05929, 02119
|5
|Total
|16,666
كما أعلنت منصة Binance أيضًا أنها سوف تقوم بفتح باب التداول على أزواج التداول الآتية :
ONE / BNB ، و ONE / BTC ، و ONE / USDT ، و ONE / TUSD ، و ONE / PAX ، و ONE / USDC في يوم 2019/06/01 ، في تمام الساعة الـ 00 : 4 صباحاً بالتوقيت العالمي ( UTC ) .
رسوم إدراج Harmony هي : 0 BNB .
ملاحظة :
- يرجى التأكد من أن لديك BNB كافية في حسابك على أساس عدد تذاكرك الفائزة . لقد بدأنا بالفعل خصم الـ BNB من الحسابات الفائزة من اليوم 2019/05/28 ، في الساعة الـ 00 : 8 صباحاً بالتوقيت العالمي ( UTC ) .
و سوف يكون أمام المستخدمين 24 ساعة حتى يوم 2019/05/29 ، الساعة الـ 00 : 8 صباحاً بالتوقيت العالمي ( UTC ) ، لكي يقوموا بتعبئة حساباتهم بعملة الـ BNB ، حيث سيكون توزيع عملة ONE قد اكتمل .
- لقد تم تحديد سعر شراء التوكن كالتالي : عدد ” 1 ” من عملة ONE يساوي ” 0.000092 BNB ” و يساوي ” 0.003175 USD ” ( و ذلك باستخدام سعر 34.5726 دولارًا أمريكيًا للـ BNB الواحدة ) ، وفقًا للإعلان السابق ، و بإمكانك الاطلاع عليه من هنا .
- هناك صفحة خاصة بتوكن ( Harmony ( ONE متوفرة على Binance Chain explorer يمكنك زيارتها من هنا .
و في منشور المدونة الخاصة بمنصة Binance ، ذكرت المنصة ملخص كامل عن عملية بيع توكن ( Harmony ( ONE ، جاء فيه ما يلي :
إن عملية بيع توكنز ( Harmony ( ONE هذه هي عرض البيع الخامس للتوكنز على منصة Binance Launchpadهذا العام ، و تعد عرض البيع الثاني للتوكنز وفقاً لقواعد اليانصيب الجديدة .
و قد تم إجراء عملية البيع من خلال جلسة واحدة ، حيث قام المشاركون بشراء توكنز Harmony باستخدام عملة ( Binance Coin ( BNB . و في هذه الجلسة ، تم بيع جميع التوكنز التي بلغت قيمتها 1.58 مليار ONE للمشاركين في منصة Binance Launchpad ، الذين قاموا بسحب تذاكر اليانصيب الفائزة .
و يوفر الجدول الزمني أدناه نظرة عامة على كيفية إجراء عملية بيع توكن ONE :
- في يوم 26 مايو 2019 ، في تمام الساعة 23:59:59 ( بالتوقيت العالمي UTC ) :
سجلت Binance Launchpad الأرصدة النهائية من عملة BNB في حسابات المستخدمين .
- في يوم 27 مايو 2019 ، في تمام الساعة 06:00 ( بالتوقيت العالمي UTC ) :
تم فتح عملية المطالبة بالتذاكر لجميع المستخدمين المؤهلين لمدة 24 ساعة . و كان بإمكان المستخدمين أيضًا توقيع اتفاقية شراء التوكن ( Token Purchase Agreement ) خلال هذا الوقت .
- في يوم 28 مايو 2019 ، في تمام الساعة 06:00 ( بالتوقيت العالمي UTC ) :
تم إغلاق عملية المطالبة بالتذاكر . حيث شارك 22,891 مستخدمًا في اليانصيب بحصولهم على إجمالي 54,076 تذكرة . ثم بدأت منصة Binance Launchpad عملية سحب اليانصيب .
- في يوم 28 مايو 2019 ، في تمام الساعة 08:00 ( بالتوقيت العالمي UTC ) :
أعلنت منصة Binance Launchpad أن هناك عدد 16,666 تذكرة فائزة ، يحملها 12977 فائزاً . و هذا يجعل النسبة المئوية للتذاكر الفائزة تقدر بحوالي 30.82 ٪ ، من بين جميع التذاكر البالغ عددها 54,076 .
و سوف يحصل الفائزون في اليانصيب على عدد 94503.78 من عملة ONE لكل تذكرة فائزة . و سوف يتم خصم أرصدة الـ BNB الخاصة بالفائزين بناءً على عدد التذاكر الفائزة خلال 24 ساعة . فإذا فزت في اليانصيب ، يرجى التأكد من أن لديك رصيد BNB كافي في حسابك .
إن Harmony عبارة عن blockchain سريع و آمن ، تم بناؤه بواسطة فريق من المهندسين من شركات Google و Apple و Amazon و Harvard و Stanford . و تعمل Harmony على مساعدة الشركات في بناء أسواق من التوكنز الرقمية ( مثل أرصدة الطاقة و نقاط الولاء ) ، و الأصول غير القابلة للاستبدال ( مثل مقتنيات الألعاب و العقارات ) . و لدى ” هارموني ” إستراتيجية بناء قوية للنظام الإيكولوجي تركز على خلق شراكات تدفع إلى تبني البروتوكول . و على نطاق واسع ، تساعد Harmony الشركات على خلق توكنز لأصولها و تحفيز مشاركة المستخدم .
و لمعرفة المزيد حول مشروع Harmony ، برجاء قراءة التقرير المتعمق من قبل Binance Research من هنا .
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كانت هذه تفاصيل خبر منصة Binance تنهي سحب يانصيب Harmony وبصدد فتح التداول على عملة ONE لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب فوليو وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.