سعر ريبل XRP يحطم المقاومة وينتقل الى مرحلة ما بعد 0.5 دولار

بدأ سعر ريبل XRP في حركة صعودية قوية وكسر المقاومة الرئيسية عند 0.4200 دولار مقابل الدولار الأمريكي. ارتفع السعر وكسر بعض المقاومة المهمة بالقرب من 0.4350 دولار و 0.4400 دولار. هناك قناة صاعدة تتشكل بدعم عند 0.4240 دولار على الرسم البياني للساعة لزوج XRP / USD. يتطلع الزوج إلى المزيد من المكاسب وقد يختفي قريبًا من مستويات المقاومة متجها نحو 0.4500 دولار و 0.4650 دولار.

يكتسب سعر ريبل XRP زخمًا صعوديًا مقابل الدولار الأمريكي ، بينما يتعافى مقابل عملة البيتكوين. يبدو أن XRP مهيأة للتسارع نحو الأعلى وقد تستمر في الارتفاع أعلى من 0.4500 دولار.

تحليل سعر ريبل XRP

بالأمس ، كانت هناك حركة صعودية جيدة في سعر ريبل XRP فوق مستوى المقاومة 0.4000 دولار مقابل الدولار الأمريكي. استقر زوج XRP / USD فوق 0.4000 دولار ومتوسط الحركة البسيط 100 ساعة. ومع ذلك ، فإن منطقة 0.4200 دولار بمثابة مقاومة ومنع المزيد من الخسائر. في وقت لاحق ، كان هناك تصحيح هبوطي ، لكن السعر بقي فوق مستوى 0.4000 دولار. نتيجة لذلك ، كانت هناك زيادة جديدة وكان السعر قادراً على الصعود فوق مستويات المقاومة 0.4200 و 0.4250 دولار.

فتح الباب لمزيد من المكاسب وارتفع السعر فوق مستويات 0.4350 دولار و 0.4400 دولار. تم تشكيل قمة أسبوعية جديدة بالقرب من 0.4460 دولار ، وتم تشكيل قمة تأرجح عند 0.4409 دولار. قد انخفض مؤخرًا سعر ريبل XRP إلى ما دون مستوى تصحيح فيب 23.6٪ للموجة الأخيرة من أدنى مستوى له عند 0.4083 إلى 0.4409. على الجانب السلبي ، هناك العديد من الدعم بالقرب من مستوى 0.4250 دولار. علاوة على ذلك ، هناك قناة صاعدة تتشكل مع دعم عند 0.4240 دولار على الرسم البياني للساعة لزوج XRP / USD.

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يقع مستوى تصحيح فيب بنسبة 50٪ في الموجة الأخيرة من أدنى مستوى عند 0.4083 إلى أعلى مستوى تأرجح عند 0.4409 أيضًا بالقرب من منطقة دعم القناة. في الوقت الحالي ، يتحرك السعر صعوديًا ويبدو أنه مهيأ لاختراق الاتجاه الصعودي فوق مقاومة القناة. بمجرد كسب الثيران قوة فوق 0.4500 دولار ، قد يكون هناك ارتفاع آخر. توجد مقاومة فورية بالقرب من مستوى 0.4650 دولار ، وفوق ذلك قد يختبر السعر 0.4880 دولار.

بالنظر إلى الرسم البياني ، من الواضح أن سعر ريبل XRP يكتسب قوة أعلى من 0.4080 دولار و 0.4250 دولار. لذلك ، هناك احتمالات لتمديد الاتجاه الصعودي فوق مستوى 0.4650 دولار. إذا استمر المضاربون على الارتفاع ، فقد يستهدف السعر مستوى 0.5000 دولار في الجلسات القادمة. على الجانب السلبي ، الدعم الرئيسي هو 0.4250 دولار ، وأدناه قد يكون هناك تصحيح موسع نحو مستوى 0.4080 دولار.