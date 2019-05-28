تعرف على أول اكتتاب (ICO) سيتم إطلاقه على بلوكشين بينانس

بدأت منصة بينانس في منتصف عام 2017, لتقدم خدماتها كمنصة ناشئة لتداول العملات الرقمية وفي ظرف أشهر استطاعت المنصة أن تصبح الأولى من حيث أحجام التداول وأعداد المستخدمين.

في مطلع العام الحالي, كشفت المنصة عن توسعها وإطلاقها لـ شبكة بلوكشين خاص بها وسرعان ما بدأت المشاريع بالإنتقال من الشبكات الأخرى مثل شبكة الايثيريوم إلى بلوكشين بينانس.

كشف مشروع TrustEd في بيان صحفي, هي شركة ناشئة أسترالية تعمل على تحقيق الشفافية في التحقق من بيانات الاعتماد الأكاديمي عبر تقنية البلوكشين, عن اتفاقية جديدة مع بلوكشين بينانس لإطلاق عملتها الرقمية على الشبكة الجديدة.

ويهدف مشروع TrustEd, إلى التعاون مع المؤسسات الأكاديمية مثل الجامعات والمدارس لتقديم التدريب اللازم للمستخدمن لتخزين وإصدار أوراق الاعتماد الاكاديمية مثل الشهادات والدبلومات على تقنية البلوكشين.

وبفضل تقنية البلوكشين فإنه يمكن للمستخدمين الاحتفاظ بهذه الشهادات بشكل رقمي ومنع إنشاء وإصدار مستندات وشهادات مزيفة.

وكان ينوي مشروع TrustEd في البداية إلى استخدام بلوكشين الايثيريوم للتطبيق اللامركزي الخاص به, ولكن يبدو أن مميزات بلوكشين بينانس جذبت فريق العمل للانتقال إليها.

في هذا السياق, علق كوستا باتزافليس, الرئيس التنفيذي لـ مشروع TrustEd, على أهمية الشراكة وقال: “هو شرف لنا أن نكون أحد المشاريع الأولى في بلوكشين باينانس وهي نقطة انطلاق مميزة للمشروع, وذلك سيتيح لنا تقديم مستوى خدمة عالي ومتطلبات الأمان اللازمة للاستفادة من تقنيات البلوكشين.”

وصرح تيد لين, مسؤول النمو في منصة بينانس, بأن مشروع TrustEd سيكون من أول الاكتتابات (ICO) التي سيتم اطلاقها على بلوكشين بينانس.

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وتخطط TrustEd لإجراء العرض الأولي للعملات (ICO) في المستقبل القريب لجمع المساهمات والمبالغ المادية اللازمة لتطوير المشروع, وسيتم بناء العملة الرقمية على بلوكشين باينانس تحت معيار BEP2 للرموز.

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متخصص في التسويق الالكتروني ومؤسس مجموعة الخليج 365 ومستشار في منصة Upex و منصة BitMart و مشروع MenaPay