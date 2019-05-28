دولة مالطا تدعم عالم البلوكشين عبر منحات دراسية جديدة

دولة مالطا من الدول التي سارعت واحتضنت تقنية البلوكشين وأصبحت من الدول الرائدة بها.

لتستمر الحكومة المالطية في ذات السياق وتعمل على تطوير تقنية البلوكشين بشكل أكبر، وهذه المرة من خلال تخصيص منح دراسية خاصة لدراسة تقنية البلوكشين.

إذ منح السيد “سلفيو شيمبري” عضو برلماني مكلف بالخدمات المالية والاقتصاد الرقمي والابتكار أول منحة دراسية مخصصة للبلوكشين لـ 19 طالب جامعي، وصرح بهذه المناسبة قائلا:

هؤلاء الحاصلين على 19 منحة دراسية يمثلون رمزا للتغيير. نحن نحتاجهم ونحتاج لكثرة أمثالهم. أشكر جامعة مالطا والعقلية الريادية التي لديها لبناء مالطا المستقبل من خلال تطوير الصناعات المستقبلية.

كما كشف “سلفيو شيمبري” بأن الحكومة المالطية تسعى لدمج المهن التقليدية مع التقنية ولمواكبة التطور التقني الحاصل في شتى المجالات والذي تغلل في العديد منها.

فيما أثنى رئيس جامعة مالطا وعبر عن حماسه حول التوجه الذي توليه الحكومة لتشجيع البحث العلمي والاستثمار في الموارد البشرية وللمساهمة في جعل مالطا جزيرة البلوكشين.

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وتوفر جامعة مالطا دراسة ماستر لعدة تخصصات لها علاقة بتقنية البلوكشين مثل:

القانون ، والأعمال التجارية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

المنحة التي ستقدم لـ19 طالب جاءت نتيجة توقيع مذكرة تفاهم بين وكالة المعلومات والتكنولوجيا في مالطا وجامعة مالطا لإنشاء منحة بقيمة 300 ألف يورو للطلبة الراغبين في مواصلة دراستهم في مجال تقنية البلوكشين.

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جامعة مالطا تطلق منح دراسية لاختصاصات تكنولوجيا البلوكشين

صانع محتوى | مختص في التسويق عن طريقه.

مهتم بالعملات الرقمية المشفرة وبتقنية البلوكشين أؤمن بأنها يوما ما ستكون لها الكلمة الأعلى في اقتصاد الغد.