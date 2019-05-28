منصة Cryptopia لن تتمكن من تعويض مستخدميها المتضررين

وقعت منصة تداول العملات الرقمية Cryptopia ضحية اختراق 16 مليون دولار في وقت سابقا من هذا العام ، ليس ذلك فقط بل وقعت أيضا في مأزق كبير مرة أخرى حيث تطلب شركة معالجة البيانات التي استأجرتها المنصة مبلغ مليوني دولار لمعالجة بيانات العملاء الخاصة بالشركة.

تم إختراق منصة Cryptopia مرتين ، في المرة الأولى سرق المخترق ما يقرب من 16 مليون دولار من عملات الإيثيريوم من أكثر من 76،000 حوالي عنوان محفظة مختلفة ، وفي المرة الثانية كانت الخسائر أقل من سابقتها ، ولكن استطاع المخترق الوصول إلى ما مجموعه 1،675 ETH .

نشرت منصة العملات الرقمية Cryptopia التي تتخذ من نيوزيلندا مقراً لها تغريدة لها على تويتر تحذر مستخدميها من إرسال أي ودائع إلى محافظ البورصة.

في حين أن مشغلي Cryptopia حاولوا إعادة المنصة إلى المسار الصحيح إلا أنهم فشلوا في ذلك ، مما أدى إلى اللجوء لحل تصفية الشركة وإعلان الإفلاس في الولايات المتحدة في وقت سابق من هذا الشهر .

بينما يحاول محصلي الديون جمع و إعادة توزيع الأموال المفقودة على الضحايا المتأثرين بالاختراق فقد واجهوا مشكلة أخرى ، فبدلاً من تشغيل قاعدة بيانات خاصة بها ، استأجرت Cryptopia شركةً مختصة في معالجة البيانات تابعة لجهة خارجية في ولاية أريزونا لتخزين جميع معلومات العملاء الخاصة بالشركة.

والآن تنهي شركة أريزونا اتفاقية Cryptopia ، وتطلب مليوني دولار من بورصة العملات العملات الرقمية.

وإلى أن يتم تسديد ديون Cryptopia ، لن يتمكن محصلي الديون من الوصول إلى البيانات التي يحتاجون إليها لتحديد الأصول الرقمية التي يمتلكها أصحاب الحسابات معهم ، والتي تواجه أيضًا خطر فقدان البيانات التي قد يتم الكتابة عليها و خسارتها.

” قد يكون هذا كارثياً بالنسبة لمحصلي الديون و مستخدمي المنصة المتضررين ولا تزال جهود الاستعادة قائمة ، لكن حتى الآن لم يتم استرداد أي من العملات الرقمية المسروقة . “

وفقًا لملف Cryptopia الخاص بالإفلاس ، فإن كل صاحب حسابات في المنصة المخترقة هو دائن محتمل في عملية التصفية مع دائنين تجاريين مستحقين حوالي 2.6 مليون دولار.

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في حين أن Cryptopia قد بدأت مشروعها كهواية في عام 2014 ، فقد نمت منصة العملات الرقمية ليصل إلى 300،000 مستخدم في سوق العملات الرقمية المزهر عام 2017 ، والذي بدوره ساهم في نمو الشركة.

وعندما تم إختراق Cryptopia في شهر يناير ، تبع ذلك تقرير كاذب عن الحدث الذي يدعي أن المتسللين لم يأخذوا سوى 2.5 مليون دولار بدلاً من 16 مليون دولار.

المشكلة الأخرى التي قام بها مشغلي Cryptopia ، وهي تشغيل منصة تبادل العملات التي تحتوي على 300،000 حساب دون تطبيق قاعدة البيانات الخاصة بهم.

في حين أن الإختراق ، وفشل منصة Cryptopia في تعويض شركة معالجة البيانات عن خدماتها قد نتج عنه الوضع الكارثي الحالي حيث يكافح محصلي الديون لإستعادة الأموال المفقودة .

المصدر : CCN

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