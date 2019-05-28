حكومة الصين تكشف عن تقييمها الجديد لـ شبكات البلوكشين…. ولا تزال EOS تتصدر

كشفت حكومة الصين عن تقييمها الجديد لـ شبكات البلوكشين والذي أصبحت تقوم به على أساس شهري.

وفقا لـ Cointelegraph فإن القائمة تضم عدة مشاريع رائدة في تقنية البلوكشين مرتبة على حسب المعايير التقنية وتطبيقها ومدى ابتكارها.

وبحسب الترتيب والتقييم المعلن عنه فإن البيتكوين تقدم 3 مراتب عمّا كان عليه في وقت سابق بينما حل مشروع EOS في المرتبة الأولى محافظا على صدارة الترتيب.

القائمة الترتيبية أعدت من طرف مركز تطوير المعلومات والصناعة الصينية بالتعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا.

بالنظر للقائمة الترتيبية نرى أن هناك تركيزا على منصات التطوير مثل: EOS و TRON و Ethereum واحتلالهم مراتب متقدمة.

ومثلما أشرنا في وقت سابق فإن عملة EOS حافظت على المرتبة الأولى منذ شهر يونيو 2018.

بينما تقدم مشروع البيتكوين في المرتبة 12 بعدما كان في المرتبة 15.

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فبالرغم من أن البيتكوين يستحوذ على السوق كأعلى عملة من الناحية السوقية إلا أن التقييم يراه ضعيف الابتكار أمام مشاريع أخرى.

يذكر أيضا أن التقييم الموضح أعلاه تأخذه العديد من الشركات التقنية الصينة على محمل الجد وترى فيه تقييم عادل.

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صانع محتوى | مختص في التسويق عن طريقه.

مهتم بالعملات الرقمية المشفرة وبتقنية البلوكشين أؤمن بأنها يوما ما ستكون لها الكلمة الأعلى في اقتصاد الغد.