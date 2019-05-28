أحدث تصنيفات العملات المشفرة في الصين: إيوس تحتفظ بالصدارة، وبيتكوين في المرتبة الثانية عشر

تام شمس - الثلاثاء 28 مايو 2019 02:55 صباحاً -

قامت الصين بتحديث تصنيفاتها للعملات المشفرة يوم ٢٣ مايو - مع احتفاظ إيوس بالمرتبة الأولى وصعود بيتكوين ثلاثة مراتب.

وقج قام المؤشر الذي ترعاه الحكومة بتقييم كل بلوكتشين على ثلاثة معايير: التكنولوجيا والتطبيق والابتكار.

وكان من بين المنضمين إلى إيوس في المراكز الخمسة الأولى ترون وإيثريوم وستيم وأونتولوجي.

Advertisements

وعلى الرغم من هيمنتها على مجال العلات المشفرة بشكل عام، احتلت بيتكوين المرتبة ١٢. ففي حين أنها حققت نتائج جيدة في الإبداع، إلا أنها جاءت بعد إيوس في نتيجة التكنولوجيا الأساسية.

وقد أصدر مركز المعلومات وتنمية الصناعة التصنيف العالمي بالتعاون مع وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية.

وهذا هو التقييم الثاني عشر الذي يتم إجراؤه، ويتم الآن إجراء التحديثات مرة كل شهرين بدلًا من شهريًا، حسبما يشير الإشعار.

وقد احتلت إيوس المركز الأول منذ يونيو ٢٠١٨، بينما تمكنت ترون من البقاء في المركز الثاني منذ فبراير ٢٠١٩.