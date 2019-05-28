أسعار العملات الرقمية اليوم الثلاثاء 28-5-2019

أسعار العملات الرقمية اليوم الثلاثاء 28-5-201

بعد أن شهدت العملات الرقمية يوم أمس الإثنين 27 مايو ارتفاع مذهل وتحركت نحو الصعود تابعت العملات الرقمية وأهمها بتكوين مسيرة الصعود التى بدأتها يوم أمس محققة بذلك نسبة أرباح عالية وقمم جديدة لعام 2019 .

وكما تحدثنا يوم أمس تمكنت بتكوين BTC من تجاوز المقاومة العنيدة عند 8،300 بعد الكثير من المحاولات ، ولا يزال البيتكوين حتى الآن يسجل مكاسب رائعة تقود سوق العملات الرقمية بالكامل لإرتفاعات مذهلة .

أسعار العملات الرقمية اليوم الإثنين 28-5-2019

نجحت البيتكوين في تجاوز المقاومة الصعبة عند 8،300 دولار يوم أمس الإثنين متوجهة نحو الأعلى عند سعر 8،720 محققة مكاسب رائعة بنسبة تزيد عن 8 % خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، أما اليوم فقد ارتفع سعر العملة بنسبة 3.74% ويتم تداول العملة الآن بسعر قريب من 8.800 دولار. ( في وقت كتابة التقرير)

حققت الإيثيريوم أيضا ارتفاعاً بنسبة 3.37% ، ويتم تداول العملة في الوقت الحالي بسعر قريب من 269 دولار.

في حين حققت عملة الريبل Ripple XRP هي الأخرى مكاسب بنسبة كبيرة بلغت نسبتها 8.51 % ويتراوح سعرها الآن فوق مستوى 0.42 دولار .

Litecoin سجلت عملة اللايتكوين ارتفاعا جيداً اليوم بنسبة 11.74 % ويتارجح السعر حول 115 دولار امريكي.

وبعد المكاسب التي حققتها عملة Binance Coin على مدى الأيام المتتالية مؤخراً ، فإن سعر العملة يوم أمس قد تراجع 2.5 % كما تحدثنا ولكنها اليوم قد ابدت تحسنا بنسبة 0.74 ويتأرجح السعر الآن حول 33 دولار .

بينما يرتفع سعر Bitcoin Cash بنسبة 3 % ويتأرجح سعرها الآن حول 434 دولار .

يمكنك متابعة الأسعار في الوقت المباشر من خلال الضغط على الرابط التالي : أسعار العملات الرقمية

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أسعار عملات أخرى :

EOS يقفز سعر العملة اليوم محققاً مكاسب مذهلة بنسبة 17.4 % ويتم تداول العملة الآن عند مستوى السعر البالغ 7.69 دولار .

TRON تحقق عملة TRX ارتفاعاً رائعاً مع زيادة بنسبة 16.7% ويتم تداول العملة الان أعلى مستوى السعر 0.035 دولار.

Cardano أيضاً تحظى بالكثير من الزخم بنسبة 9.2 % ويتأرجح السعر الآن حول 0.09 دولار.

Steller ترتفع هي الأخرى بنسبة 7.66% ويتارجح سعر العملة XLM عند مستوى الـ 0.136 دولار.

Tether تشهد تغيّر طفيف بنسبة 0.47 % ويعادل سعر العملة الآن 1.01 دولار أمريكي .

يستكمل سوق العملات الرقمية اليوم لموجة الصعود التي تحركت بالأمس ، حيث تتجه أسعار العملات الرقمية بالكامل إلى الأعلى في موجة صاعدة تحرك السوق باللون الأخضر تترك المتسثمرين مع مكاسب جيدة .

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