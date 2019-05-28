ما هي العلاقة بين نقل عدد ضخم من عملات البيتكوين وارتفاع سعر البيتكوين مؤخراً؟

كان سعر البيتكوين يواجه مقاومة شرسة لتجاوز مستويات 8,000 دولار حتى يوم الأمس, حيث استطاع البيتكوين الارتفاع ليصل إلى مستويات 9,000 دولار في يوم الأحد, على الرغم من أن الأسعار انخفضت اليوم ليصل إلى مستويات 8,700 دولار.

بدأ مجتمع الكريبتو يتسائل ما هو سبب ارتفاع سعر البيتكوين؟ لا توجد إجابة أكيدة 100%, ولكن في هذه المقالة سوف نطرح رأي واحد ضمن مجموعة من الآراء المتداولة.

بوت Whale Alert, هو أحد الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي ومتخصص في نشر المعاملات الكبيرة التي تحدث على البلوكشين, قام بنشر عدد من الحركات الرئيسية على شبكة البيتكوين مؤخرا.

ونشر البوت تسع معاملات ضخمة على شبكة البيتكوين خلال اليومين الأخيرة وخلالها تم نقل أكثر من 27,000 وحدة بيتكوين (BTC) والتي تمثل قيمتها 236 مليون دولار.

في حين أن معظم هذه العمليات كانت بين محافظ شخصية, إلا أن عملية واحدة كانت إلى أحد منصات التداول. تسببت هذه العمليات ببعض المخاوف في مجتمع الكريبتو لأنها أظهرت مدى سهولة انتقال أعداد ضخمة من وحدات البيتكوين (BTC) في السوق ويمتلكها عدد قليل من الأشخاص.

بسبب توقيت المعاملات, قام البعض بربطها بما حدث يوم الأمس من ارتفاع سعر البيتكوين, وتحديدا بعد تنفيذ أحد العمليات الضخمة بين المحافظ والتي احتوت على 15,000 وحدة بيتكوين (BTC) بقيمة 199 مليون دولار في عملية واحدة.

أما بالنسبة للعملية الوحيدة التي انتقلت إلى أحد منصات التداول, فإنها اتجهت إلى محفظة منصة “Bitfinex” حيث تم نقل 1,500 وحدة بيتكوين (BTC) بما قيمته 20 مليون دولار, وقد يكون السبب في هذه العملية مجرد جني أرباح بسبب ارتفاع سعر البيتكوين.

هل يوجد تلاعب في سوق الكريبتو؟

بعد معرفة هذه المعلومات قد يتسائل القارئ, هل أثرت هذه المعاملات على سعر البيتكوين ؟ وهل هذا الارتفاع هو مجرد تلاعب؟

للأسف, لا يمكن تأكيد العلاقة بين هذه المعاملات وارتفاع سعر البيتكوين, تحديداً كون هذه المعاملات كانت بين محافظ شخصية ولم تنتقل إلى منصات تداول العملات الرقمية.

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ويأتي سبب هذه المخاوف كون قرار الموافقة على صناديق مؤشرات البيتكوين (ETF) من قبل هيئات التنظيم مثل هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) يتطلب خلو سوق الكريبتو من علامات التلاعب الواضحة في الأسعار.

على الرغم من هذه المخاوف, إلا أن مجتمع الكريبتو سعداء للغاية كون النتيجة النهائية هي ارتفاع سعر البيتكوين, ولا يزال سعر البيتكوين يحقق أرقام جديدة في عام 2019.

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متخصص في التسويق الالكتروني ومؤسس مجموعة الخليج 365 ومستشار في منصة Upex و منصة BitMart و مشروع MenaPay