منصةٌ لمشتقات العملات المشفرة تتعهد بمعالجة الخسائر الاجتماعية التي شوهدت في البورصات الأخرى

تام شمس - الثلاثاء 28 مايو 2019 12:54 صباحاً - تقول بورصة عقود عملات مشفرة آجلة إن ميزاتها تعني أنها في وضع جيد يمكِّنها من حل المشاكل الحالية القائمة بين المنافسين.

يدّعي الفريق الذي يقف وراء FTX أنهم كانوا مدفوعين للعمل بعد تجاهل "ساعات من ردود الفعل" للبورصات القائمة حول مشاكل منتجاتها.

نتيجةً لذلك، تدعي الشركة أن برنامجها "يقلل من احتمالية حدوث عمليات الاسترداد" من خلال نموذج تصفية ثلاثي المستويات - يعالج المشكلة التي يمثلها "مبالغ كبيرة من أموال العملاء في بورصات المشتقات الأخرى التي تطالب بها خسائر مجتمعية".

وفي منشور على المدونة، أوضحت البورصة: "لا ترى FTX حقًا الاستعاضة كسيناريو لأسوأ الحالات التي نأمل ألا تحدث أبدًا. وقد صممنا نظامًا نعتقد أنه سيصمد أمام تحركات السوق الضخمة وحجم التداول الضخم دون أن يؤدي إلى حدوث أي عوائق".

يتم تحقيق ذلك من خلال "نظام مزوّد دعم السيولة" الذي تتاح فيه لمقدمي الخدمات الذين اختاروا النظام فرصة تولي مسؤولية الحساب قبل الإفلاس، مما يعني أنهم يمكن أن يحاولوا إدارة الموقف و"ضخ السيولة على الفور من البورصات الأخرى".

وتدعي FTX أن الاختبار أظهر أن "تحركات السوق حتى ٤٠ بالمئة في فترة ٢٠ دقيقة لم تكن كافية للتسبب في حدوث تعثرات".

مزايا تنافسية

تقول FTX إن نظام مزود السيولة الخلفي لها يقترن بمحافظ الهامش الشاملة عبر TrueUSD أو USDCoin مما يمكن المستخدمين من تداول جميع المشتقات في مكان واحد. بالإضافة إلى ذلك، تدعي الشركة أنه يمكن للمتداولين وضع صفقات قصيرة أو طويلة "على الفور" مع رافعة مالية تصل إلى ثلاثة أضعاف دون الحفاظ على أي ضمانات في الهامش.

بالإضافة إلى ذلك، تقدم FTX العقود الآجلة غير القابلة للعكس. وبشكل خاص، توفر العقود الآجلة لزوج USDT/USD وBNB/USD فرص تحوط سهلة وفعالة لصفقات USDT وBNB. أطلقت البورصة أيضًا توكنات مع روافع مالية على USDT وBTC وETH وEOS وXRP برافعة -١ و+٣ و-٣، مما يسمح للمستخدمين بوضع صفقات تتطلب عادةً نشر ضمانات دون القيام بذلك.

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وعندما يتعلق الأمر بالتداول عبر الإنترنت، تقول FTX إنها تقدم "بعضًا من أضيق الهوامش في الصناعة" على الرغم من السوق الهابطة الأخيرة والمجال التنافسي بفضل نظام طلب التسعير الآلي.

FTX متوفرة هنا

وتضيف بورصة العملات المشفرة أنها مدعومة من Alameda Research، التي تدعي أنها أصبحت "واحدة من أكبر مزودي السيولة وصناع السوق في المجال"، حيث يتم التداول في نطاق يتراوح بين ٢٠٠ مليون دولار ومليار دولار في اليوم، اعتمادًا على تقلبات السوق.

وتجادل FTX بأنه من الصعب تكرار عرضها نظرًا لعدد نقاط البيع الفريدة التي تعتمد على خبرة Alameda. ويضيف ملخص تقرير الإصدار الرسمي: "تم تصميم FTX من قبل أشخاص يعرفون المنتجات حقًا. وقد تم إعادة تصميم كل شيء بدءًا من الضمان إلى هامش الصيانة وحتى عمليات التصفية إلى قائمة المنتجات من الألف إلى الياء بواسطة أحد أثقل مستخدمي المنتجات. حيث تم بناؤها من قبل المتداولين، للمتداولين."

عندما يتعلق الأمر بتطوير ميزات جديدة، تقول البورصة إنها قادرة على الاستفادة من فريق Alameda الفني - وتزعم أنها قادرة على بناء "أنظمة تداول عملات مشفرة معقدة تحت ضغط الوقت"، مما يؤدي إلى دورة تطوير أقصر بكثير من تلك من المنصات الأخرى الموجودة حاليًا.

توكن له غرض

أصدرت FTX توكن يسمى FTT، والذي تقول البورصة إنه يقدم فائدة كبيرة للمستخدمين. حيث يمكن استخدامه كضمان للصفقات المستقبلية، مع تقليل الرسوم ومتطلبات التداول بالهامش في وقت واحد. وتقول الشرة الناشئة أيضًا إنه يمكن لحاملي الحسابات الاستفادة من فروق أسعار منخفضة للتداول عبر الإنترنت، وأن توكن FTT "سيصبح أكثر فائدة عندما نضيف منتجات مشتقة أخرى إلى المنصة".

كما تقول البورصة إن فريقها يتمتع بخلفية غنية، مستمدًا من شركات وول ستريت وشركات التكنولوجيا الكبرى مثل فيسبوك وغوغل. بدأت الجولة الأولى من بيع FTX العلني في ١١ أبريل، وتقول الشركة إنها تأمل في إنهاء حملة جمع التبرعات في غضون بضعة أشهر.

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