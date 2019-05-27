سعر Bitcoin يضرب قمة جديدة في سنة 2019 و يتجه نحو 10K

سعر Bitcoin يضرب قمة جديدة في سنة 2019 بسجل سعر بيتكوين رقماً قياسياً جديداً لعام 2019 ، حيث وصل اليوم إلى 905 8 دولارات قبل أن يتراجع قليلاً. في الساعة 19:00 بالتوقيت العالمي المنسق في 26 مايو 2019 ، انفصلت أكبر عملة مشفرة في العالم من حيث القيمة السوقية للعملات المشفرة عن نمط مثلث تصاعدي على الرسم البياني اليومي ، بعد أن تم الاحتفاظ به تحت مستوى 8،250 دولار لفترة ممتدة من الوقت.

هذه الخطوة ترسل سعر بيتكوين الى أعلى مستوياته في 2019 بعد أن انخفض سعر عملة بيتكوين إلى أدنى مستوى عند 6600 دولار في 17 مايو قبل أن يؤدي ارتفاع ضغط الشراء إلى ارتفاع الأسعار إلى ما فوق 7،300 دولار في نفس اليوم.

منذ ذلك الحين قفز سعر بيتكوين مرة أخرى بنسبة 22 في المائة ، مرتفعا فوق 8500 دولار في حوالي الساعة 19:45 بالتوقيت العالمي مساء يوم الأحد ، ثم وصل إلى أكثر من 8700 دولار في غضون نصف ساعة. سعر Bitcoin الان في تقلبات كبيرة حسب مؤشرات السعر في منصة التداول Kraken.

الجدير بالذكر أن ارتفاع الأسعار كان مصحوبًا أيضًا بارتفاع كبير في حجم التداول على مدار الساعة ، وتمت إضافة زيادة قدرها 10.3 مليار دولار بشكل عام ، وفقًا لبيانات من CoinMarketCap.

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ومع ذلك ، فإن حجم “Real 10” – وهو مقياس يأخذ في الاعتبار حجم التداول من البورصات التي تبلغ عن أرقام حجم التداولات الصادقة كما هو محدد في تقرير لشركة Bitwise Asset Management – يبلغ حاليًا 3.1 مليار دولار ، وفقًا لموقع Messari.io.

وفي الوقت نفسه ، اكتسبت عملات مشفرة بديلة أخرى عالية التصنيف مثل EOS و ETH و XRP و LTC ما بين 5.3 إلى 5.8 بالمائة لكل منها على مدار 24 ساعة ، وفقًا لـ CoinMarketCap.

والأكثر من ذلك ، ارتفع إجمالي القيمة السوقية إلى 270 مليار دولار ، وهو أعلى مستوى له منذ 3 أغسطس 2018 ، بينما ارتفعت القيمة السوقية للالتكوين بمقدار 6 مليارات دولار ، مما يدل على استمرار التمويل والاستثمار في العملات المشفرة بشكل عام.

يتم وضع العيون الآن بقوة على الهدف الجديد للبيتكوين إلى جانب المقاومة عند 9650 دولارًا ، والتي شوهدت آخر مرة قبل 13 شهرًا في 30 أبريل 2018 ، مما يشير إلى تحرك صعودي قوي للغاية يتجاوز السعر النفسي البالغ 10000 دولار.