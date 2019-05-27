كشف تشارلز هوسكينسون, مؤسس مشروع الكاردانو, عبر فيديو جديد عن تفاصيل جديدة تتعلق بأحدث التطورات الجديدة المتعلقة بـ مشروع الكاردانو. ويعرف تشارلز بأنه وأحد أكثر الشخصيات شهرة في عالم الكريبتو والعملات الرقمية, ومعروف عنه نظرته الفريدة حول تقنيات البلوكشين والكريبتو. وخلال الفيديو, قام بشرح الطريقة الأفضل لإطلاق الشبكة التجريبية (Testnet), حيث سلط الضوء على عدد من التحسينات وأهمها عميل “Haskell” القادر على تطوير نظام إنتاج الكتل عبر (العقد الذاتية). وأضاف: “في شهر يونيو, سنقوم بإضافة “YAML” والذي يسمح لك بتصميم نسخة “Shelley” الشخصية والتي ستتيح لك تشغيل النظام الذي ترغب به.” خلال الشهر ذاته, يخطط تشارلز ايضاً إلى إجراء عدد من الإختبارات وذلك عبر الاستفادة من أفراد مجتمع الكاردانو عبر التيليجرام. كما كشف مؤسس الكاردانو عن موعد ترقية الشبكة واتاحتها للإختبار العام من قبل المطورين وذلك بحلول شهر يوليو القادم. وأضاف مؤسس الكاردانو أن الترقية النهائية ستضيف نظام تحفيزي إلى الشبكة التجريبية وستساعد المستخدمين على الاستفادة من “Shelley” بشكل صحيح. وواصل تشارلز بمقارنة المزايا الفريدة الجديدة لمشروع الكاردانو قائلاً: “إن جهود الفرق التي تعمل مع الأنظمة المتعددة لـ شبكة الكاردانو قادرة على خلق تصميم مثالي.” لمشاهدة الفيديو Advertisements <p><iframe class="youtube-player c4" width="1170" height="659" allowfullscreen=""> اقرأ ايضاً: تعاون بين مشروع الكاردانو (ADA) و حكومة منغوليا لمكافحة الأدوية المغشوشة في الدولة مؤسس الكاردانو (ADA): أكثر من 50 مطور يعمل على مشروع الكاردانو لحل مشكلة التبني متخصص في التسويق الالكتروني ومؤسس مجموعة الخليج 365 ومستشار في منصة Upex و منصة BitMart و مشروع MenaPay معجب بهذه: إعجاب تحميل...

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عودة ثقة مجتمع الكريبتو في مشروع الكاردانو وعملة (ADA) بعد التحديث الأخير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب بيتكوين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.