بيتكوين تحقق مستوى قياسي عند 8،939 دولار ، فما الأسباب الكامنة وراء ذلك؟

في سوق الولايات المتحدة و بورصات العملات الرقمية الخاضعة للتنظيم الصارم مثل Bitstamp و Coinbase ، تجاوز سعر البيتكوين مستوى 8،900 دولار لتحقيق أعلى مستوى له في عام 2019 عند 8،939 دولار.

وفي غضون ساعات فقط ، ارتفع سعر البيتكوين من 8،000 دولار إلى 8،939 دولارًا ، بأكثر من 11.7 بالمائة مقابل الدولار الأمريكي.

يسجل سعر البيتكوين ارتفاعًا كبيرًا خلال الليل بعد ستة أيام من الاستقرار . ( المصدر : coinmarketcap.com )

تتبع الحركة الصعودية المفاجئة لسعر البيتكوين مكاسبها السنوية بنسبة 100٪ مقابل الدولار الأمريكي . واعتبارًا من 27 مايو ، فإن سعر البيتكوين يسجل ارتفاعاً بنسبة 136% منذ بداية العام مع وجود حجم أحجام التداول على بيتكوين في مستويات قياسية ، ويبلغ حجم التداول الحقيقي على بيتكوين حوالي 1.6 مليار دولار.

حجم التداول الحقيقي لبيتكوين المسمى بـ “real 10″ ، والذي يقوم بحساب الحجم الفوري اليومي لتداول البيتكوين من خلال تقييم حجم التداول في البورصات التي يعرف أنها تملك حجم تداول يمكن إثباته والتحقق منه بواسطة Bitwise Asset Management ، وقد حقق “real 10″ ارتفاعاً بمقدار سبعة أضعاف منذ شهر مارس ، مما يشير إلى زيادة واضحة في الإهتمام بفئة الأصول.

من الناحية الفنية ، عندما تجاوز سعر البيتكوين مستوى 7،000 دولار ، صرح المحللون بمن فيهم محلل الأسواق العالمية أليكس كروغر بأن العملة الرقمية المهيمنة (BTC) قد دخلت إلى منطقة السوق الصاعدة.

تعافى سعر البيتكوين إلى 7،000 دولار في 11 مايو . ومنذ ذلك الحين ، وفي غضون ثلاثة أسابيع … فقد أضاف سعر البيتكوين ما يقرب من 2،000 دولار أخرى ، مرتفعًا بنسبة 27 بالمائة.

يمكن أن يعزى الانتعاش المذهل لعملة البيتكوين بشكل أساسي إلى ثلاثة عوامل :

إرتفاع البيتكوين من مستوى 3،000 دولار إلى 7،000 دولار وضع العملة في منطقة السوق الصاعدة ، مما زاد من الزخم الصعودي . إرتفاع أحجام التداول على المنصات الخاضعة للتنظيم مثل CME ، مما يدل على زيادة كبيرة في الإهتمام المؤسسي . حجم التداول على منصات تداول العملات الرقمية يرتفع ، و تزداد شعبية الكلمة الرئيسية ” bitcoin ” على Google Trends ، مما يشير إلى إنتعاش في إهتمام المستثمرين الأفراد .

وخلف تلك العوامل الثلاثة ، من المرجح أن عملية الإنشطار المنتظرة للبيتكوين والتي ستقلل من مكافئة البلوك إلى النصف مما يزيد من ندرة العملة ، والتي من المتوقع حدوثها في مايو 2020 قد كان لها دور محتمل في الحركة الصعودية.

حيث تواجه شبكة بلوكتشين البيتكوين كل أربع سنوات ، عملية تدعى الـ ” halving ” تعمل على خفض مكافآت تعدين البلوك ( العملية التي تستخرج البيتكوين الجديد ) ، وينخفض معدل إنتاج البيتكوين الجديد بواسطة المعدنين إلى النصف.

يحصل المعدنون على كمية أقل من البيتكوين مقابل عملهم في تأمين معاملات شبكة بلوكتشين البيتكوين و معالجتها ، وهذا يؤدي إلى انخفاض في المعروض من الأصول في السوق العالمية و زيادة ندرة العملة.

بالنظر إلى مستويات الزخم الهائل لسوق العملة الرقمية في الأسابيع الأخيرة ، فإنه من المرجح أن يكون هناك عامل أساسي مؤثر مثل عملية الإنشطار المنتظرة ” 2020 HALVING ” ، وراء العوامل الأخرى مثل تصاعد الإستثمار المؤسسي و تزايد إهتمام الأفراد.

في وقت سابق من هذا الشهر ، عندما كان سعر البيتكوين يحوم حول مستوى 7،000 دولار ، ذكر أليكس كروغر أن المؤشرات الفنية تشير إلى أن العملة في منطقة ذروة الشراء.

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لكنه أكد على أنه بسبب الزخم على بيتكوين في أواخر عام 2017 ، ذهب سعر العملة في تحقيق أعلى مستوى جديد على الإطلاق عند 20،000 دولار من 13700 دولار ، على الرغم من إشارات ذروة الشراء.

قال المحلل أليكس كروغر :

” في آخر مرة كانت بيتكوين في منطقة ذروة الشراء ، وأظهر مؤشر (RSI) علامات التضخم على المخطط اليومي لسعر العملة ، كان ذلك في 6 ديسمبر 2017 ، وكان سعر البيتكوين 13،700 دولار ، ثم تبع ذلك تحرك السعر رأسياً إلى الأعلى . “

طوال شهر أيار (مايو) ، قال المستثمرون ، حتى الذين أعربوا عن تفاؤل كبير تجاه الأداء المتوسط و الطويل الأجل لسعر عملة البيتكوين ” أن التراجع محتمل ” وأن ” التصحيح البسيط سيكون مفيدًا للسوق “.

ومع ذلك ، لم يظهر سوق العملة الرقمية أي علامات على حدوث تصحيح وشيك ، واستناداً إلى الزخم الأخير للسوق … فمن الممكن تمامًا أن يستمر السوق في الصعود دون تراجع كبير كما توقع الكثيرون.

ومع إرتفاع سعر البيتكوين لأعلى قمة له على الإطلاق خلال العام ، وتحقيق مكاسب بنسبة 100 في المائة منذ بداية العام .. بدأ المستثمرون في إعادة تأكيد توقعاتهم طويلة الأجل بشأن توجه سعر العملة.

يقول ماكس كيزر – أحد أوائل المستثمرين في عالم العملات الرقمية و مضيف برنامج Keiser Report على RT – ، أن مسيرة البيتكوين إلى 28،000 دولار لا تزال قيد التقدم ، مع توقع إرتفاع السعر أعلى من مستواه القياسي.

يُشيد الكثير من المحللين بأهمية المرحلة الحالية في تعزيز سوق العملة الرقمية في المستقبل ، حيث أن الإستثمار المؤسسي قد انخرط بالفعل في صناعة العملات الرقمية ، وأخذ الإهتمام العام للمستثمرين حول العملات الرقمية في التزايد .. ويبدو أن المستوى السعري البالغ 28،000 دولار يبدوا منطقياً جداً كهدف قام لسعر البيتكوين.

في النهاية عزيزي القارئ، ما هو توقعك بالنسبة لسعر البيتكوين؟ وما رأيك حول توقع ماكس كيزر في توجه سعر البيتكوين نحو 28،000 دولار؟ دعنا نستمع لآرائك من خلال الكتابة في صندوق التعليقات أسفل المقال.

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المصدر : CCN

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