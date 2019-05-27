مؤسس منصة BitMEX: اكتتاب منصة Bitfinex و عملة LEO نقطة مصيرية في سوق الكريبتو

قبل أيام أعلنت منصة Bitfinex عن اكتتاب لعملة LEO وأنها نجحت في جمع مليار دولار في ظرف وجيز:

رسمياً… منصة Bitfinex تنجح في جمع مليار دولار لـ عملة LEO في 10 أيام

لتدور العديد من الأخبار والتقارير حول الامكانيات الاستثمارية الضخمة التي يملكها سوق العملات الرقمية المشفرة.

في أحدث اصدار من Crypto Trader Digest الذي صاغه السيد “آرثر هايز” مؤسس منصة BitMEX تحدث حول اكتتاب منصة Bitfinex و عملة LEO وأعتبرها نقطة مصيرية في سوق الكريبتو ومؤشر ودلالة واضحة حول عودة الأموال على البيتكوين، خاصة في ظل الاستثمارات التي جمعت في ظرف وجيز مثلما أسلفنا الذكر.

كما تحدث “آرثر هايز” حول الصعود الثوري لعملة البيتكوين ووصولها لقيمة قياسية جديدة 8800 دولار والتي لم يصلها البيتكوين منذ تقريبا أكثر من سنة كاملة.

كما علّق على تويتر حول صعود الثوري للبيتكوين منتشيا بالصعود:

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ويعد “آرثر هايز” أحد المتفائلين بسوق الكريبتو ويرى بأن البيتكوين سيبلغ مستويات قياسية جديدة لم يبلغها في أي وقت مضى.

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صانع محتوى | مختص في التسويق عن طريقه.

مهتم بالعملات الرقمية المشفرة وبتقنية البلوكشين أؤمن بأنها يوما ما ستكون لها الكلمة الأعلى في اقتصاد الغد.