منصة “كريبتوبيا” تنوي حماية نفسها تحت نظام “الإفلاس الأمريكي”

عانت منصة “كريبتوبيا” مطلع العام الحالي من اختراق أمني أدى إلى خسائر تتجاوز الـ 16 مليون دولار, مما أدخلها في مرحلة التصفية وإغلاق المنصة كما أشرنا إليه في مقالة سابقة:

اختراق منصة كريبتوبيا وهذه جميع المعلومات المتوفرة حتى الان

ويجدر بالإشارة إلى أن المنصة اتخذت خطوة جديدة لحماية نفسها وذلك بعد تقديمها لطلب إعلان افلاسها في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأعلنت الشركة القائمة على تصفية أعمال منصة “كريبتوبيا”, وهي شركة Grant Thornton New Zealand, يوم الاثنين إنها اتخذت خطوة للحفاظ على بيانات منصة “كريبتوبيا” المخزنة و المستضافة على خوادم في ولاية أريزونا في الولايات المتحدة الأمريكية.

ومنحت محكمة الإفلاس في نيويورك أمرا موجه إلى منصة “كريبتوبيا” يون الجمعة يمنحها التماس طارئ للإغاثة المؤقتة حتى 7 يونيو.

وقالت الشركة المسؤولة عن تصفية أعمال المنصة إن عملية استعادة البيانات وتحديد كيفية توزيع العملات المتبقية على أصحاب الحسابات سوف تستغرق بضعة أشهر على الأقل.

ووفقاً لتقرير صادر من “بلومبرج” فإن الشركة التي تتخذ من أريزونا مقراً لها تنوي إنهاء خدماتها مع منصة “كريبتوبيا” وتسعى إلى الحصول على 2 مليون دولار كتعويض. ويشير التقرير إلى أن المنصة تخشى أن يتم فقد بيانات المستخدمين إذا لم يتم دفع التعويض المادي للشركة.

يجدر بالإشارة إلى أن منصة “كريبتوبيا” تعرضت إلى اختراق أمني في منتصف شهر يناير مما أدى إلى خسائر كبيرة قدرته عدد من شركات الأبحاث بأكثر من 16 مليون دولار.

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يجدر بالإشارة إلى أن محكمة نيوزيلاندا منحت منصة “كريبتوبيا” مهلة تنتهي في يوم 4 يونيو لتقديم تقريرها الأولي حول القضية كما أشرنا له في موضوع سابق:

محكمة نيوزيلاندا تمهل منصة “كريبتوبيا” 10 أيام فقط لتقديم تقريرها

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متخصص في التسويق الالكتروني ومؤسس مجموعة الخليج 365 ومستشار في منصة Upex و منصة BitMart و مشروع MenaPay